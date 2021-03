Meteo, grandine neve nel fine settimana nel Gargano

(3BMETEO). VENERDI’: avvio di giornata discreto sulle nostre regioni di Sud-Est. Tendenza tuttavia a nuovo peggioramento dalla serata con precipitazioni sparse, in arrivo su Basilicata e Puglia occidentale, nevose sull’Appennino a quote collinari. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 800 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore puglia

WEEKEND INVERNALE SULLE NOSTRE REGIONI MERIDIONALI: Ci attende un fine settimana all’insegna del maltempo sulle nostre regioni meridionali, raggiunte da una fredda circolazione depressionaria che rinnoverà piogge, temporali e anche nevicate sino a quote collinari ma a tratti anche più in basso su Molise, alta Puglia e Lucania. Fiocchi non esclusi anche sulle interne pugliesi e a tratti prossime alle pianure o ai fondovalle sul Molise. Clima freddino per il periodo con ventilazione a tratti sostenuta. Instabilità che continuerà a farci compagnia anche ad inizio della prossima settimana che tuttavia da mercoledì vedrà un graduale miglioramento stante il ritorno dell’alta pressione da Ovest con conseguente rialzo termico.