Vico. “Mia figlia è stata male dopo vaccino lotto ritirato AstraZeneca”

Vico del Gargano, 19 marzo 2021. “Ho vissuto una notte veramente angosciante”. A parlare è Giuseppe D’Avolio, insegnante in pensione di Vico del Gargano, che ha voluto raccontare l’esperienza vissuta da sua figlia, dopo che gli è stata somministrata la dose del vaccino AstraZeneca proveniente dal lotto bloccato per precauzione dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

“Potevamo seguire nostra figlia soltanto telefonicamente. Ha avuto altissima a 39° e forte battito del cuore. Adesso, grazie a Dio, sta bene – ha riferito, aggiungendo “Per me il vaccino più importante è la prevenzione, il nostro modo di comportarci. Ritroviamo la solitudine come mezzo per ritrovare sé stessi, per ripensarsi. Recuperiamo i valori”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola