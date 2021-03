Parco Gargano, Con Manfredonia “Gestione disastrosa di Pazienza”

Manfredonia, 19/03/2021 – “Mentre taluni in questi giorni si sperticano in elogi nella direzione del Parco Nazionale del Gargano e del suo Presidente, ๐—ป๐—ผ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฎ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฎ๐—น ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—˜๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ณ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ verso unโ€™area di straordinaria valenza naturalistica come lโ€™Oasi Lago Salso.

E giร , perchรฉ nel novembre del 2019, a qualche mese dal suo insediamento, ๐—ฃ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ต๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—น๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ che se ne occupava e di cui lโ€™Ente Parco era socio di maggioranza.

Cosa significa? ๐—Ÿ๐—ผ ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ด๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—น๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ (๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ, ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€.๐—ฝ.๐—ฎ.) ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ, in primis il divieto di prosecuzione dellโ€™ordinaria attivitร . Inoltre, con la messa in liquidazione, lโ€™Oasi Lago Salso รจ decaduta seduta stante dalle condizioni previste dal bando regionale per lโ€™ottenimento degli aiuti economici del PSR Puglia 2014-2020. Non solo, la non prosecuzione dellโ€™impegno comporterร la decadenza della domanda fatta in passato e la restituzione dei premi percepiti (attualmente pari ad โ‚ฌ 85.395,88), oltre che il venir meno degli aiuti economici per gli anni successivi (circa โ‚ฌ 45.000,00 allโ€™anno).

๐—ข๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ, ๐˜ƒ๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ. Con lo scioglimento della societร , venendo meno una gestione attiva del sito, รจ venuto meno anche lโ€™adempimento degli obblighi assunti in seguito alla chiusura della procedura dโ€™infrazione comunitaria ๐—ฆ๐—œ๐—– ๐—ฒ ๐—ญ๐—ฃ๐—ฆ che per tanti anni aveva messo il territorio di Manfredonia nellโ€™occhio del ciclone in Europa.

Per non parlare, poi, del fatto che ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—น๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ต๐—ฎ ๐˜€๐˜ƒ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐˜€๐˜ƒ๐˜‚๐—ผ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฒ ๐—ณ๐˜‚๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ถ๐—น ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฆ๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ถ ๐—ก๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ, un importante istituto scientifico che da circa 20 anni ha portato avanti numerose ed interessanti iniziative nellโ€™ambito della tutela ambientale e faunistica, assicurando la gestione, la conservazione e la promozione dellโ€™area protetta del Lago Salso, la piรน importante zona umida dell’Italia meridionale e una delle piรน importanti del bacino del Mediterraneo per l’avifauna acquatica.

๐—ข๐—ด๐—ด๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ Mario Furore indirizzata nei confronti di un Ente, quello appunto del Parco Nazionale del Gargano, la cui gestione dimostra di essere zoppa dal punto di vista teorico (vedasi defenestrazione della direttrice Maria Villani mai chiarita) e pratica (vedasi gestione fallimentare del fiore allโ€™occhiello dellโ€™Oasi Lago Salso).

In una situazione come questa, non ci si puรฒ gettare ai piedi di un Presidente semplicemente perchรฉ โ€œsiamo alla vigilia dellโ€™avvio della nuova programmazione dei fondi europeiโ€. Anzi, proprio ๐—ถ๐—ป ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐˜๐˜‚ฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—น ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, ๐—ฑ๐—ผ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฏ๐˜‚๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ, liberandoci una volta per tutte delle vecchie logiche di partito con le quali si ragiona solo per opportunitร o protagonismo personale e mai veramente per il bene del territorio”.

Maria Teresa Valente – CON MANFREDONIA