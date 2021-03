Rignanese sul nuovo gruppo consiliere: “Nelle difficoltà bisogna stringersi insieme”

Sono stato eletto nel centrodestra, porto avanti un’attività politica nell’esclusivo interesse della comunità foggiana facendo valere le mie idee e i miei progetti sui problemi che quotidianamente affronto. Oggi la città ha bisogno di un governo autorevole e pronto a dare risposte alla collettività”.

Il consigliere comunale Pasquale Rignanese comunica in una nota le ragioni che, con il collega Antonio Capotosto, lo hanno spinto a formare un nuovo gruppo consiliare. “Siamo mossi da questi principi costruttivi per il bene della città. E per tale ragione abbiamo costituito un nuovo gruppo consiliare denominato “Insieme per Foggia”.

“La città è in un momento molto particolare e difficile (Covid, Commissione d’accesso, diverse inchieste in essere) ora è il momento che tutta la città si stringa ‘insieme’ per risollevare la propria immagine di regina del Tavoliere”.

“È nei momenti di crisi che si vedono compiere le grandi imprese degli uomini, è ora di compiere la nostra. Fedeli agli elettori che ci hanno dato fiducia e alla città ma con spirito critico e costruttivo sui problemi che andremo ad affrontare”.