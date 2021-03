𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗭𝗭𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗟𝗦𝗨 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔: 𝗟’𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗔𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 𝗧𝗨𝗧𝗢𝗟𝗢

Manfredonia, 18 marzo 2021. “Che la vicenda dei Lavoratori Socialmente Utili rappresenti, negli ultimi 25 anni, la pagina più buia del precariato e del lavoro nero legalizzato è fatto conosciuto; così come è noto il silenzio assordante dei partiti, anche di quelli che si ergono a paladini dei bisogni dei cittadini e dei diritti dei lavoratori.

Così è stato finora e così qualcuno ha deciso che dovrà essere: non importa che l’effetto sia di aver procurato una “vita sospesa” ad un’intera generazione. Cosa meno nota, almeno fino a qualche giorno fa, è che il D.P.C.M. di dicembre 2020 ha posto fine alla vicenda, prevedendo deroghe sia ai piani assunzionali che ai vincoli di bilancio stabilendo la copertura della spesa per la stabilizzazione a carico dello Stato e della Regione.

Come è possibile che una tale chance non sia stata colta dal Comune di Manfredonia?

Come si concilia questo immobilismo con la grave carenza di organico in cui versano gli Uffici comunali; nessuno che spieghi come avrebbe fatto il Comune a reggere all’impatto dei numerosi pensionamenti avvenuti e come farà fronte a quelli che ci saranno a stretto giro che peraltro porteranno una maggiore liquidità nelle casse comunali.

Ci abbiamo creduto, noi LSU di Manfredonia, convinti che il tutto fosse reso più facile dalla presenza della Commissione Prefettizia, rappresentante dello Stato e della legalità, abbiamo creduto che fosse giunto il momento di ristabilire un barlume di giustizia sociale: chi, se non la Commissione che rappresenta il ripristino della legalità, poteva porre fino allo scandalo di lavoratori utilizzati dallo Stato con i DOVERI pari ai dipendenti, ma senza i DIRITTI, tanto più che è lo stesso Stato ad aver chiesto ai Comuni di porre fine alla stagione del precariato.

È sconcertante, invece, ascoltare interviste secondo le quali non è possibile procedere a causa delle limitate capacità del bilancio dell’Ente, che deve provvedere da una parte all’assunzione di L.S.U., dall’altra al personale dei vari uffici: come se fossero cose distinte!!!

Non siamo forse noi a garantire l’erogazione di servizi di competenza dell’Ente, con l’unica differenza che ciò avviene a costo “ZERO”?

Il rischio di essere rimpiazzati, dopo 25 anni di servizio, da nuove assunzioni, per le quali scompariranno tutti i problemi, è reale ….anzi imminente.

Serviva coraggio e coerenza per parlare di trasparenza, legalità e tutela dei diritti: è stato calpestato VOLUTAMENTE il diritto alla dignità di tanti lavoratori.

La partita sembrerebbe persa, ma questo è tutto da vedere”.

Un gruppo di LSU di Manfredonia