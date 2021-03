WinRoulette, l’app ideale per studiare la roulette

Il gioco della roulette attira, sin dai tempi antichi, tutti coloro che amano sfidare la sorte, affidandosi alla fortuna. Gli antichi romani, in un gioco molto simile alla roulette, utilizzavano una ruota con un certo numero di settori, in ognuno dei quali era posto un numero; la ruota veniva spinta e il settore su cui si fermava, a contatto col terreno, era quello con il numero vincente.

Oggi per il gioco della roulette si utilizza un disco con 37 settori; il croupier del casinò lo fa girare e lancia una piccola pallina in avorio, che si ferma su un settore che riporta un numero fra 0 e 37. Vince, naturalmente, il giocatore che ha puntato su quel numero.

La tecnologia moderna offre, oggi, la possibilità di poter giocare senza uscire di casa, comodamente rilassati, tramite le piattaforme di gioco online; queste piattaforme consentono di scommettere denaro reale o fittizio. La roulette online ha riscosso un notevole successo: basta disporre di un personal computer o di un apposito dispositivo aggiornato e il gioco può cominciare.

La piattaforma WinRoulette

WinRoulette è una delle piattaforme di gioco gratuito più divertenti e appaganti, che soddisfa gli amanti del gioco offrendo la possibilità di mettersi veramente alla prova. WinRoulette coinvolge i più appassionati sistemisti, che studiano da sempre un metodo che permetta loro di scoprire come funziona questo affascinante gioco; ma coinvolge anche i neofiti, che con entusiasmo sperimentano nuove tecniche di gioco, grazie alle varie impostazioni e ai parametri che WinRoulette permette di selezionare.

WinRoulette, basata su un metodo scientifico di esperti tecnici informatici su matematica e probabilità, ha permesso di sviluppare diverse tecniche che danno la possibilità di scegliere il numero giusto al momento giusto. Il sistema WinRoulette calcola ed elabora al posto del giocatore, lasciandogli il piacere e l’emozione del gioco.

Come funziona Winroulette?

WinRoulette è un software molto facile da installare, sia su dispositivi con Windows (da XP a Windows10), sia su dispositivi con Android: è sufficiente andare al sito WinRoulette.net e cliccare su “Download”. Il software non è pesante e non occupa molto spazio. Per installarlo è necessario seguire le seguenti istruzioni:

chiudere tutte le applicazioni aperte sul dispositivo;

avviare il file “WinRoulette.exe”;

seguire le indicazioni suggerite dal programma.

Nel caso in cui il programma trovasse file più recenti, si consiglia di optare per il mantenimento del file; il sistema suggerisce, anche, di ignorare eventuali messaggi di errore e di proseguire con l’installazione. Alla conclusione dell’installazione, che avverrà nel giro di pochi secondi, basterà avviare il programma dal menu Start e selezionare Winroulette.

Il software è verificato e certificato da Metadefender, che ne garantisce la massima sicurezza; non contiene in alcun modo virus o componenti che possano danneggiare il computer o il dispositivo Android. Il “Security Report” di Metadefender è consultabile cliccando sull’apposito banner. Il sistema di pagamento è Paypal, sicuro e protetto, e utilizzato da milioni di utenti.

Una guida in linea, semplice e comprensibile, spiega come accedere alle impostazioni dal Menu, per selezionare e salvare i parametri: questo consentirà di accedere al gioco con le modalità preferite. Al momento dell’apertura del programma, sarà possibile visualizzare il riepilogo generale, e quello della partita attiva, oltre alle 15 cartelle.

Avviando il gioco, è possibile inserire il numero prescelto su cui effettuare la puntata, e dare la conferma cliccando su OK.

Il sistema di WinRoulette si basa sul metodo Strangle, un algoritmo creato dagli sviluppatori della piattaforma, che calcola in autonomia le probabilità, e suggerisce i numeri in uscita, aumentando le possibilità di vincita. Cliccando su “help”, è possibile accedere alla guida e al Forum, dove si potranno scambiare opinioni e suggerimenti con altri utenti.

Ma non è necessario connettersi ad Internet per utilizzare Winroulette: è possibile, infatti, giocare in “procedura Flash” o in Demo, per testare le potenzialità del gioco, senza rischiare.

WinRoulette è un portale di successo, che ha ricevuto diversi riconoscimenti dalle riviste di settore, come PCRestore, grazie alla sua qualità, alla facilità d’uso, ai parametri personalizzabili, e non ultimo, alla sicurezza che garantisce. Questo sistema di gioco è scaricabile gratuitamente, ma sarà sempre gradita una donazione, anche minima, al progetto, analizzato e studiato da professionisti che hanno investito tempo e passione per sviluppare un portale che soddisfa gli utenti.

Secondo le recensioni sui siti specializzati, WinRoulette ha ottenuto un gradimento di 8,5 su 10. Va ricordato, infine, che il gioco d’azzardo, sia pur da casa propria, può creare dipendenza e per questo motivo è vietato ai minori di 18 anni. (nota stampa)