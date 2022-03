Armatore di Manfredonia: “Sul caro gasolio solo speculazione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/03/2022 – “Parlo come ex Presidente dell’associazione Armatore di Manfredonia e come Armatore ancora attivo. Mi rivolgo all’Europa e allo Stato Italiano, come mai (riferimento nel 2008 dove c’è stato uno sciopero a livello Europeo per il caro gasolio) quando il gasolio andava 175 dollari al barile alle pompe costava 0,80 centesimi, e ora che va a 115 dollari al barile è arrivata alla pompa a 1,70? Vorrei avere una risposta su questa speculazione”. Lo riporta Gaetano Di Nuovo sui social.