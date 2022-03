Canonico: “Il mio percorso con il Foggia è appena cominciato”

(nota stampa) Foggia 19 Marzo 2022.In merito a numerose voci apparse sugli organi di stampa a proposito delle dimissioni del Presidente rossonero Nicola Canonico, del figlio del patron rossonero, Emanuele Canonico, e dell’amministratore delegato Silvestro Carbotti, che prefigurano conseguenza negative per il futuro del Calcio Foggia, si precisa che le dimissioni sono soltanto un tecnicismo societario utile ad azzerare il Consiglio di Amministrazione della Società rossonera. Giovedì 24 marzo è convocata l’assemblea dei soci in cui il socio di maggioranza ridisegnerà il nuovo CdA del Calcio Foggia 1920.

Ferma, infine, la presa di posizione di Nicola Canonico: “Non c’è nessuna intenzione di lasciare il Calcio Foggia, il mio percorso alla guida della gloriosa società rossonera è appena iniziato”.

