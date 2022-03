Foggia, Sciacca: “Dobbiamo cercare di interpretare le partite al meglio”

Fonte:foggiagol.it Foggia, 19 Marzo 2022. Questa mattina alla vigilia di Foggia-Catania ha parlato il difensore del Calcio Foggia, Giacomo Sciacca. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa:

“Abbiamo sempre provato a fare il nostro gioco a volte può uscire di più altre volte meno. Dipende anche dalle squadre avversarie e dagli spazi. A Pagani non è facile giocare la propria partita ma soprattutto vincere e convincere che non era scontato. Sicuramente immagino un finale di campionato in cui dobbiamo dare tutto perché nel girone di ritorno abbiamo perso punti. Ci aspettano gare con squadre di vertice ma giocando in casa sfrutteremo il fattore campo.

Con il mister mi trovo benissimo è una persona di spessore e ci trasmette insegnamenti e concetti anche a livello personale. Ho un altro anno di contratto e mi fa piacere di rimanere qui e proseguire. Ora però penso solo al presente e alle prossime partite per poi giocare al meglio i playoff. Moro è un attaccante importante ma il Catania ha calciatori forti e dobbiamo cercare di stare attenti. Abbiamo giocato come voleva il mister anche in altre partite. Dobbiamo cercare di interpretare le partite al meglio anche quando non ci sono molti spazi anche se non è facile” (foggiagol.it).

Ph Image: Foggiagol.it