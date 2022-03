Gioco in Italia: le preferenze degli utenti ai giorni nostri

Dimmi a che gioco giochi e ti dirò chi sei! Analizzare i gusti della community di un dato Paese può rivelarsi davvero interessante sul piano sociale. Difatti, dalle rilevazioni tende a emergere un profilo psicologico degli utenti.

Le piattaforme web hanno iniziato ad avere l’egemonia per quanto riguarda il gioco in Italia (così come nella maggior parte dei Paesi tecnologicamente evoluti). Il divertimento è letteralmente a portata di mano e basta giusto qualche secondo per entrare in partita.

Come il boom di internet ha influito sul gioco in Italia

I casinò AAMS e, a maggior ragione, i casinò non AAMS hanno consentito di prendere confidenza con proposte fin lì poco o per nulla conosciute. Perlomeno nei confini nazionali.

Perché determinate formule avevano mantenuto una forte componente territoriale. Sono nate in una particolare area geografica del mondo, mentre al di fuori dei confini la gente li ignorava, non avendone mai sentito parlare. Ora, grazie al boom di internet, la situazione è profondamente cambiata. Titoli quali il Keno e il Sic Bo, giusto per fare due esempi pratici, sono accessibili pure agli appassionati della nostra penisola. Ma, ricollegandoci al cappello introduttivo, è curioso stabilire i giochi più popolari in Italia.

Slot machine e roulette

In cima alla lista è impossibile non inserire le slot machine e, genericamente, i prodotto tipici dei casinò quali la roulette. Nella loro semplicità, queste formule hanno il pregio di regalare delle emozioni intense. Il labile confine tra la vittoria e la sconfitta, il fatto che non occorra essere degli esperti attira diverse tipologie di pubblico. Insomma, il divertimento è garantito anche senza aver studiato le regole in maniera approfondita. Le meccaniche risultano intuitive e l’esito della puntata dipende perlopiù dalla fortuna che da altro.

Il gioco in Italia dal poker al blackjack

Un pool inferiore, ma comunque rilevante, di player predilige, invece, proprio i giochi di strategia. Ovvero quei giochi dove il fattore umano ha un ruolo decisivo. Dove una buona mano non è garanzia di successo e viceversa. In tal senso, il poker emana un fascino irresistibile. Se la preparazione qui non è tutto, costituisce perlomeno una parte cruciale. E possedere conoscenze matematiche di certo aiuta.

Oltre al contributo apportato dall’industria del cinema, soprattutto americano, è stato un modello di ispirazione la storia di Chris Moneymaker. Un signor nessuno capace, nel 2003, di qualificarsi alle World Series of Poker spendendo solo 40 dollari e di aggiudicarsi 2,5 milioni di dollari. Qualche decennio fa una simile impresa sarebbe probabilmente passata in secondo piano sui quotidiani nazionali. Ma essendo coincisa con il boom di internet, la notizia ha finito per diffondersi ovunque, anche in Italia. Una delle varianti predilette del poker è quella del Texas Hold’Em, ormai un fenomeno di portata planetaria dopo aver inizialmente preso largo negli Stati Uniti.

Una percentuale ridotta degli italiani prova, poi, a destreggiarsi con formule alternative, tipo il blackjack o il baccarat. Sebbene non siano comparabili al poker in termini di apprezzamento popolare, riscuotono un discreto appeal. Proprio per questo vengono di norma contemplati in rete, talvolta messi in bella mostra nella homepage.

In parallelo al gambling, tengono, naturalmente, banco le scommesse sportive. La disciplina per antonomasia è costituita dal calcio, quasi una seconda religione lungo lo stivale. Dalla Serie A ai campionati esteri e le competizioni internazionali, ogni giorno i tifosi hanno l’opportunità di effettuare pronostici. Un modo per sentirsi al centro dell’azione, da autentici coprotagonisti, al fianco della propria squadra del cuore. Ruota, inoltre, un buon giro d’affari intorno al tennis. Lo era ancor prima dell’esplosione del movimento azzurro e lo è a, maggior ragione, oggi, con nomi quali Berrettini e Sinner che hanno trovato la consacrazione. Infine, è discreto pure il bacino dei fan di basket, dalla NBA alla Serie A. (nota stampa).