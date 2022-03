Il Covo del Nerd, Michele Ognissanti: “Coltivate le vostre passioni”

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 19/03/2022 – Continuano le storie sul fumetto di Manfredonia; si è infatti concesso ad un’intervista Michele Ognissanti, titolare de “Il Covo del Nerd“, prima fumetteria di Manfredonia, facente parte di un franchising iniziato a Foggia.

Come e quando è nata la volontà di aprire una fumetteria a Manfredonia?

Sono un grande appassionato di tutto quello che riguarda il Mondo dei “Nerd”: fumetti come Manga e Comics, Serie TV, Film, carte da collezione, principalmente Pokémon. L’idea era quella di creare un posto dove tutte le persone con le mie stesse passioni si potessero incontrare e confrontarsi. Direi che ci siamo riusciti. L’idea mi formicolava già da un po’ e chiesi consiglio a Stefano, proprietario de Il Covo del Nerd di Foggia; lui mi rispose che un altro negozio stava per nascere a Manfredonia. Sono suo cliente da quasi 8 anni e so la passione che ci mette in questo lavoro lui insieme al suo staff; lavorare in franchising con quel marchio sarebbe stato un sogno; così mi sono proposto e lui ha accettato.

Qual è stata la prima reazione del pubblico?

La reazione del pubblico è stata molto positiva, soprattutto da parte dei ragazzi che aspettavano una fumetteria nella loro città. La maggior parte di loro è appassionata di Manga (il Fumetto Giapponese per intenderci), Graphic Novel e Giochi di carte come Magic, Yu-Gi-Oh e Pokémon.

Cosa tratti prevalentemente nel tuo negozio?

Principalmente siamo forniti di Manga & Comics, ma abbiamo anche tanti oggetti da collezione, come ad esempio le Action Figure (classiche e in versione Funko POP), giochi da tavolo e di carte, e tanti altri gadget sempre a tema Serie TV, Film, Anime/Manga, Fumetti, ecc…

Qual è la tua visione di questo enorme successo del manga in primis e del fumetto americano, anche rispetto al classico fumetto italiano che parla un linguaggio diverso, tipo Tex o Diabolik?

Io penso che ogni nazione abbia scelto la sua strada, gli americani ad esempio sono ricordati per i Comics a tema supereroi, i giapponesi per i Manga con storie Fantasy come ad esempio Demon Slayer, My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball, ma anche di realtà quotidiana come ad esempio Komi Can’t Comminicate. In questo senso l’Italia ha preso un’altra direzione passando dai Fumetti come Tex, Diabolik, Dylan Dog che possiamo considerarli da collezionisti, dato che i ragazzi di oggi non sono più presi da questi tipi di fumetti, alle Grafic Novel che stanno andando tantissimo adesso, dove hanno avuto una crescita esponenziale, interessando tantissimi ragazzi.

Come vedi questa evoluzione del nostro fumetto, più incentrato sul graphic novel e su temi nuovi?

Se guardiamo la storia del fumetto, negli anni 80 il fumetto era protagonista della storia culturale e popolare. Ad esempio Frigidaire (rivista culturale italiana di fumetti) che, in 50-60 pagine di fumetto raccontava la storia e la realtà di quel periodo.

Poi c’è stato un lungo periodo in cui il fumetto è stato relegato a linguaggio minore.

Adesso si sta tornando a considerarlo come uno strumento culturale “degno”, e secondo me, una parte del merito è da attribuire al geniale lavoro di Michele Rech Zerocalcare, che ha mostrato quanto potenziale abbia la narrazione per immagini, sia in termini di ampiezza che di profondità, coinvolgendo il lettore.

Il successo travolgente e meritato di Zerocalcare ha probabilmente aperto una breccia sia verso i lettori, sia nelle scelte degli editori

• I lettori si sono trovati davanti a un’opera adulta, potente, spesso destabilizzante, creata combinando linguaggi “nativi” della generazione cresciuta negli anni 90/2000 e quindi estremamente efficaci nel comunicare il messaggio dell’autore

• Gli editori, di fronte a questa “nuova” domanda di prodotti graphic novel, hanno finalmente dato spazio ad autori e prodotti che in passato erano considerati marginali.

Parlando di carte, Magic, Pokemon, Yu-Gi-Oh, c’è stato un boom del mercato dei collezionisti, carte singole o mazzi venduti a cifre non alla portata di tutti. Credi che questo mercato sia normale o credi che possa distogliere da quello scopo per cui quei giochi sono stati creati, cioè intrattenere?

Il collezionista nel mondo nerd esiste da sempre. Semplicemente l’attenzione si è spostata dal fumetto e action figure alle carte. Il crescente interesse, inoltre, è stato dettato dagli influencer americani che hanno portato il proprio pubblico sul mercato di carte. Ci vedrei più che altro una maggiore possibilità di espansione dell’intrattenimento grazie al crescente pubblico che si avvicina in questo modo ai vari brand.

Nel tuo “covo” hai anche un’area games dove i ragazzi passano il tempo a giocare. Ci sono in programma tornei di carte o, perché no, eventi sul fumetto?

L’Area Games c’è, ed è completamente Gratuita. Grazie al supporto de “Il Covo del Nerd”, stiamo ricostruendo le community di Magic, Yu-Gi-Oh andate perdute e creeremo quella di Pokémon. L’Area Games serve a questo, ma anche per i ragazzi che vogliono portare da casa il loro gioco da tavolo o di carte preferito.

Sui Tornei di carte Ufficiali e gli eventi sul fumetto ci stiamo lavorando, tenetevi pronti.

Un tuo consiglio ai nerd di Manfredonia?

Il termine “Nerd” prima era sinonimo di “Sfigato” perché l’Hobby del fumetto e del collezionismo era considerato “da bambini”. Ora siamo tutti un po’”Nerd”, chi più e chi meno.

Il consiglio che do a tutti i “Nerd”? Coltivate le vostre passioni e non lasciate che gli altri vi condizionino, se leggere e Collezionare vi rendono felice, fatelo, perché essere “Nerd” è sinonimo di “essere Fighi” ed “essere persone di Cultura”.

A cura di Piercosimo Zino