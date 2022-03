Manfredonia. “Un uomo fedele ai mandati ricevuti”. Cordoglio per la morte dell’Avv. Felice Starace

StatoQuotidiano.it, 19 marzo 2022. È tornato alla casa del Padre l’avv. Felice Starace.

Don Nicola Ferrara, amico di sempre, durante la messa funebre lo ha ringraziato da parte della Chiesa e della Curia per quello che ha fatto per loro come professionista e come presidente della Azione Cattolica, in modo umile ma efficace.

Il presidente regionale dei consigli degli Ordini degli avvocati, avv. Stefano Foglia, ne ha ricordato il carattere, la preparazione e la fedeltà ai mandati ricevuti.

Ultimo di una generazioni di grandi avvocati che si sono affermati nel dopoguerra, ha svolto il ruolo di assessore all’annona, aprendo, insieme ai medici di allora, la clinica di ostetricia di cui aveva bisogno la città. I figli, grati di averlo avuto come dono prezioso per tanto tempo, ringraziano per le bellissime parole, il cordoglio e la vicinanza dei tanti che lo ricordano e hanno pregato per lui, che ha dedicato tutta la vita, “ad maiora Dei gloria”.

Dalla redazione di StatoQuotidiano.it sincere condoglianze ai familiari dell’avvocato Felice Starace.