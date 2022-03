Puglia, autista scuolabus positivo al Covid: sindaco accompagna alunni

Foggia, 19 marzo 2022, (ANSA) – L’autista si ammala di Covid e a Cannole, piccolo comune del Sud Salento, il servizio di scuolabus lo assicura il sindaco, Leandro Rubichi, di 48 anni, che da dieci giorni, ogni mattina, si mette alla guida del pulmino giallo per accompagnare a scuola i 32 alunni delle medie che risiedono nel vicino comune di Cursi.

Sei chilometri che il sindaco salentino percorre quattro volte al giorno, per coprire le due corse del mattino e le due pomeridiane.

“Domani mi riposerò perché le scuole medie fanno la settimana corta e sono chiuse – scherza il primo cittadino -. Lo faccio con piacere, non solo per risparmiare. Sono abituato a stare con i bambini e già in altre occasioni l’ho fatto come al campus estivo”. Domani l’autista titolare del servizio, in quarantena da martedi della scorsa settimana, farà un nuovo tampone. “Se dovesse risultare ancora positivo – conclude il sindaco – lunedì ricomincerò, senza problemi”. (ANSA).