Russia: “Guerini ci chiese aiuto per emergenza Covid, ora è falco antirusso”

FOGGIA, 19/03/2022 – (agenziadire) “Mosca sta lavorando a una risposta alle sanzioni” europee, ha detto a Ria Novosti il direttore del primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov. Si tratta di sanzioni “di portata senza precedenti e illegittime dal punto di vista del diritto internazionale“, ha aggiunto Paramonov spiegando che l’esecutivo di Mosca sta preparando una risposta adeguata.

“Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, che dichiarò ‘guerra finanziaria ed economica totale’ alla Russia, trovi seguaci in Italia e provochi una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili“, ha sottolineato.

L’ATTACCO A GUERINI: “È UNO DEI FALCHI ANTIRUSSI”

Paramonov ha anche definito il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, “uno dei principali falchi antirussi ispiratori della campagna contro di noi”. E ha ricordato che, nel corso dell’emergenza Covid, Mosca ha fornito assistenza sanitaria all’Italia “anche su richiesta di Guerini”.

DRAGHI: “PARAGONE UCRAINA-PANDEMIA ODIOSO E INACCETTABILE”

A rispondere a Paramonov è in prima persona il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Esprimo piena solidarietà al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, vittima di attacchi da parte del Governo russo. Il paragone tra l’invasione dell’Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile. Il ministro Guerini e le forze armate sono in prima linea per difendere la sicurezza e la libertà degli italiani. A loro va il più sentito ringraziamento del Governo e mio personale”, dichiara il premier. (www.dire.it)