Zes Manfredonia, 41 mln di euro bloccati per un visto

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Poco meno di 200 milioni di euro bloccati per un timbro. E tante imprese interessate a investire in attesa di conoscere a chi rivolgersi.

Nel paese delle emergenze, delle crisi, delle aziende che cercano di rialzarsi o ampliarsi, le Zone economiche speciali da 5 anni presentate come un motore di sviluppo, restano ai nastri di partenza per un visto. Le due «Zes» che ricadono in Puglia, la «Adriatica» e la «Ionica», istituite tre anni fa, sono di fatto ancora fermeper la cosiddetta bollinatura, il sigillo della Corte dei Conti alla nomina fatta dal Presidente Mario Draghi ai due rispettivi commissari, l’ing. Manlio Guadagnuolo e l’avv. Floriana Gallucci. Sul sito del Ministero del Sud, infatti, la loro nomina (e quella di altri due degli otto commissari) risulta «in corso di finalizzazione».

I circa 200 milioni di lavori ricadono nelle due Zes riguardano gli 83 milioni della «Adriatica» (23 interventi) che ricomprende tutte le province pugliesi (tranne Taranto) oltre il vicino Molise; e i 108 milioni per la Ionica (Taranto e la Basilicata), per i 9 interventi previsti. Circa il 60% di tali finanziamenti riguardano la Puglia dove le due opere di maggior rilievo sono quelli del Porto di Manfredonia (41 mln) e del Porto di Taranto (50 mln). (gazzettamezzogiorno)