Ninni Backstage, Nicla Prencipe: “Bisogna accettare le sfide”

Manfredonia (Fg), 19 marzo 2023 – “Premesso che partecipare alle competizioni non rientra proprio nelle mie metodiche di lavoro, chi mi conosce bene può confermare.

Inevitabilmente, si cade nella negatività che accompagna questo tipo di esperienze che si scosta dal regalare spensieratezza, divertimento, soddisfazione, passione e si cade nella frustrazione, giudizio, critica, insoddisfazione ecc.. partendo aimè dal genitore, passando dal coach e finendo all’atleta.

Ma nel corso degli anni ho raggiunto un livello decisamente elevato di elementi acrobatici e avevamo la necessità di avvicinarci a quest’altra sfera artistica per “confrontare” le nostre metodiche di allenamento.

Dunque ci siamo messe in gioco partecipando al primo Trofeo delle Regioni tenutosi in Calabria sabato 18 Marzo e questo è il resoconto.

Da coach, sono rientrata a casa decisamente FIERA delle mie 4 atlete!!! Fiera del metodo di insegnamento che utilizzo, fiera delle performance, fiera del portamento che hanno presentato, fiera del mood-sfide che ho severamente inculcato loro…abbiamo stra-vinto solo per questo!

Ma la vita spesso ci prende a schiaffi senza un motivo valido o senza preavviso. Anche quando tutto sembrava perfetto oppure ci porta a raggiungere traguardi meravigliosi e per la frenesia di raggiungerli spesso non godiamo del singolo momento.

Bisogna insegnare principalmente che:

“Accettando le sfide” si può essere assolutamente perfetti ma si può perdere comunque.

“Il valore aggiunto” di una performance vinta non è la medaglia al collo ma tutto il -Backstage- che ti ha accompagnata fin lì, in tutto il percorso, quella sarà la vittoria che porterai nel cuore per sempre;

-“Dal mio avversario”, migliore o no che sia, dovrò sempre imparare qualcosa per migliorare me stesso;

Genitori, parenti, amici, coach ..abbiamo il dovere di insegnare, ai nostri piccoli e giovani atleti, che attraverso lo sport bisogna principalmente imparare a vivere!!!

Grazie di cuore alle mie Performers e alle loro famiglie.

Io con estremo orgoglio riporto a casa 4 bellissime anime che da domani si alleneranno in sala con una marcia in più e la Ninni’s Crew porta a casa 2 primi posti inaspettati.

W l’Arte, W lo sport e Ad Maiora a tutti”.

A cura di Nicla Prencipe, Ninni Backstage, Manfredonia.

Fotogallery: