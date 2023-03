Pio ed Amedeo superospiti ad Amici: Maria De Filippi risponde a tono

Foggia, 19 marzo 2023, (fanpage.it) – Pio e Amedeo ospiti di Amici 22, i due comici pugliesi non risparmiano nessuno dei presenti e nemmeno degli assenti. Nel corso del loro intervenuto avvenuto sul finale della prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno impostato il loro intervento su uno sfottò generale di tutti gli ospiti in studio, dai nuovi giudici (“Malgioglio è ancora convinto di essere a Tale e Quale, prima ha incontrato Arisa nei camerini e le ha detto ‘ma tu sei proprio uguale!'”), Giuseppe Giofré e Michele Bravi, che occuperanno le tre poltrone rosse in questa edizione del talent di Maria De Filippi.

Pio e Amedeo ospiti ad Amici

Ma essendo intervenuti anche nelle scorse edizioni, Pio e Amedeo non hanno risparmiato nemmeno i giurati della scorsa stagione, in particolare Stash: “Sta in cassa integrazione dopo che non lo hai richiamato Maria, lo abbiamo visto qua fuori fare il parcheggiatore abusivo”. De Filippi stessa non è riuscita a trattenere le risate e ha commentato “che stron*i!”.

Da Stash e Rudy Zerbi, le vittima di Pio e Amedeo

Vittima delle prese in giro di Pio e Amedeo anche Rudy Zerbi: “Abbiamo saputo che si è separato anche dalla sua 35esima moglie, ma abbiamo capito che il suo vero obiettivo, da attaccato alla poltrona qual è, è di finire a fare anche il trono over a Uomini e Donne”. Zerbi, a sua volta, dagli spalti annuiva confermando i loro presentimenti.

Il ritorno di Felicissima Sera

Intanto Pio e Amedeo sono pronti al ritorno con il loro Felicissima Sera – All inclusive, nuova denominazione dello show di prima serata che partirà dal 24 marzo su Canale 5, tornando a seguito dell’enorme successo riscosso due anni fa. Felicissima Sera andrà in onda per tre venerdì consecutivi e nel corso della prima puntata avrà come ospiti Silvia Toffanin, ma anche Zucchero, Elisa e tanti altri. (Fanpage.it)