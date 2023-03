Spettacolo al Monterisi: l’Audace Cerignola domina il Foggia 4-2 con Malcore mattatore

StatoQuotidiano.it, Cerignola (Fg), 19 marzo 2023 – Nel giorno della festa del papà, l’Audace Cerignola bissa il successo dello Zaccheria e batte il Foggia per 4-2, nel derby di Capitanata, valevole per la 33°giornata del campionato di serie C, girone C, al termine di una partita bellissima ed avvincente, con grandi ritmi e belle giocate.

L’ Audace Cerignola arriva all’appuntamento dopo la cocente sconfitta dell’infrasettimanale, patita con l’Az Picerno per 1-0 ma con ancora vivo il ricordo della vittoria prestigiosa ottenuta allo Zaccheria per 2-3 nel match rocambolesco di andata. Il Foggia, invece, forte della terza piazza riconquistata in classifica, avendo battuto seppur con sofferenza il Monopoli di misura, nella gara di mercoledì.

Negli starting eleven, recuperi importanti per le due compagini. Mister Pazienza ritrova Malcore, mister Somma rilancia Di Pasquale e Ogunseye, dopo le squalifiche. Oltre 3 mila gli spettatori. Assente la tifoseria foggiana per disposizione dell’Autorità per la sicurezza.

Partita intensa dai primi minuti con l’Audace che parte forte. Incursione di Blondett, al 3′, cross basso su cui si avventa Samele, la cui girata coglie l’incrocio dei pali. Percussione di Ruggiero per Samele, al 5′, con Costa che si immola in anticipo prima della battuta a rete. Il Foggia risponde con un cross perfetto di Peralta per un comodo colpo di testa di Petermann, al 7′, che spreca sottomisura. Non c’è un attimo di tregua. Ruggiero dai 20 metri impegna Thiam in angolo, all’8′. Sul corner seguente Achik scheggia la parte alta della traversa. Il derby si sblocca al 12′. Langella lancia Malcore che si accentra, conclusione centrale su cui Thiam buca completamente l’ intervento e la palla si infila in rete per il vantaggio del Cerignola. Bianco dà forfait, al 15′, dentro Capomaggio. I gialloblù raddoppiano al 18′. Cross di Achik, sponda per Malcore, che con un pregevole colpo di tacco fa 2-0. Gol numero 13 per l’attaccante ex Manfredonia. Tracce rossonere, al 20′ con Petermann, conclusione alta. Achik, al 23′, si invola e solo davanti al portiere rossonero cala il tris. Solo una squadra in campo. 3-0 nella prima metà di frazione. Saracco smanaccia in corner la soluzione di Petermann, al 28′. I satanelli sono assenti nella reazione, colpiti psicologicamente dal punteggio maturato. Garattoni avrebbe l’occasione per accorciare ma il suo tentativo fa la barba al palo, al 37′. Ogunseye ci prova di testa, sfera a lato poco dopo. I rossoneri trovano il gol della speranza al 45′ con Garattoni che, di interno piede, batte Saracco, finalizzando un suggerimento di Rizzo dalla sinistra. Prima dell’intervallo, Russo potrebbe ristabilire le distanze ma il suo bolide timbra la traversa. Al riposo Audace avanti 3-1.

Subito un’opportunità per il Cerignola con Ruggiero che viene murato da Leo, al 47′. Il Foggia è insolitamente meno ordinato del solito e presta il fianco alle sortite dei padroni di casa. Al 55′ contatto in area ofantina, Ogunseye viene sgambettato ed è calcio di rigore. Sul dischetto ci va Petermann che di sinistro segna e rimette in carreggiata i rossoneri al 57′. Match riaperto. Somma si gioca la carta Beretta passando alle due punte, levando Costa. Il Foggia è galvanizzato e spinge alla ricerca del pareggio costringendo il Cerignola sulla difensiva. Punizione di Achik, sulla traiettoria Thiam, palla fuori. Tascone a rimorchio per Russo, impreciso nel chiudere l’azione al 69′. La squadra di Pazienza riordina le idee e riprende a macinare gioco. Achik suggerisce per Malcore, anticipato dall’ estremo difensore rossonero. Destro dello stesso attaccante su punizione sull’esterno della rete, al 77′. Si alzano i decibel dello stadio dei tifosi di casa a sostegno dei propri beniamini. D’Ausilio, all’84’, chiama al grande intervento Thiam che respinge in tuffo. I satanelli nel forcing finale scodellando in area diversi palloni interessanti ma la retroguardia gialloblù difende con attenzione. Malcore fa tremare ancora il montante al 88′. Terzo legno di giornata ma Malcore è una furia. A campo aperto doppio dribbling, supera il portiere e realizza la sua sontuosa tripletta per il 4-2. I 5′ di recupero servono solo per la festa del Monterisi, con l’Audace Cerignola che si candida anch’ essa per un piazzamento di prestigio nella griglia play off. Il Foggia si lecca le ferite e scivola in quinta posizione. Una sconfitta più netta di quanto dica il punteggio che pone più di un interrogatorio a pochi turni dal termine della regular season.

Tabellini

Audace Cerignola: Saracco, Russo (82′ Oliveira), Bianco (15’Capomaggio), Allegrini, Malcore, Ligi, Achik (82′ D’ Ausilio), Samele (65′ Righetti), Ruggiero (65’Tascone), Blondett, Langella. All. Pazienza.

Foggia: Thiam, Garattoni (87′ Bjarkason), Rizzo, Di Pasquale, Ogunseye, Peralta, Leo, Petermann, Frigerio (66′ Vacca), Costa (57′ Beretta), Iacoponi. All. Somma

Reti: 12’Malcore, 18′ Malcore, 23′ Achik, 45′ Garattoni, 57′ Petermann rig., 89’Malcore

Ammoniti: Costa, Leo, Di Pasquale

Espulso: Vacca (doppia ammonizione)

Recupero: 1’pt, 5’st.

Arbitro: sig. P. Tremolada (Monza)

Assistenti: sigg. G. Trischitta (Messina), R. Allocco (Bra)

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery ENZO MAIZZI: