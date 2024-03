Oggi si è spenta la luminosa esistenza di Angelo Cavallo, figura poliedrica nell’ambito della cultura e dell’intrattenimento.

Narratore delle storie della vita attraverso la musica e l’arte, Angelo Cavallo si è distinto come scrittore, musicista e impresario, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Originario di Foggia, ha tessuto legami profondi con il territorio e con le sue radici, diventando un punto di riferimento per artisti e appassionati.

La sua stretta amicizia con il leggendario cantastorie Matteo Salvatore ha segnato un capitolo importante della sua vita. Salvatore gli ha dedicato la celebre canzone “L’uomo del Tavoliere”, incisa per la prima volta dai Favonio. Cavallo, in un’intervista rilasciata a Germana Zappatore nel 2020 durante la puntata di TreShow, raccontò che la canzone era nata da un litigio tra loro. Questo episodio testimonia non solo la complessità dei rapporti umani, ma anche la profonda connessione tra arte e vita.

Lo riporta foggiatoday.it.

Oltre alla sua attività artistica, Cavallo ha svolto un ruolo significativo nell’organizzazione e nella promozione di eventi culturali. In qualità di direttore artistico della rinomata rassegna musicale “Tamburi dal Mare”, ha contribuito a diffondere la musica e le tradizioni del mondo, portando un vento di novità e multiculturalità nella città di Foggia. La sua agenzia, “World Music”, è stata un ponte tra culture diverse, offrendo al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti.

Il Carpino Folk Festival è un altro importante tassello del suo ricco percorso artistico e organizzativo. Attraverso questo evento, Cavallo ha celebrato le radici della musica popolare, promuovendo il dialogo interculturale e l’interazione tra artisti di diverse provenienze.

Sulla piattaforma virtuale di Facebook, Ester Fracasso ha voluto condividere il suo ricordo di Cavallo, descrivendolo come “arrogante, bello e geniale, forse troppo per essere terreno“. Queste parole rivelano l’impatto profondo che Cavallo ha avuto sulle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere la sua passione per l’arte e la cultura.

La scomparsa di Angelo Cavallo lascia un vuoto nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento, ma il suo lascito continuerà a ispirare e a influenzare le generazioni future. La sua visione audace e la sua dedizione alla promozione della diversità culturale rimarranno un faro per tutti coloro che credono nel potere trasformativo dell’arte e della musica. Che il suo spirito libero continui a vivere attraverso le melodie e le storie che ha condiviso con il mondo.