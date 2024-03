"Cabina del metano" della contesa a Siponto. Vito Ruggiero: "Sospendere immediatamente i lavori"

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Manfredonia. Ruggiero Vito, residente in viale Foggia n. 21 a Siponto (Manfredonia, Fg), ha inviato una diffida riguardo l’ubicazione di una cabina del gas metano, definendola “manufatto ad alto rischio di esplosione“. La controversia ha coinvolto diverse figure istituzionali e professionisti del settore.

Come dichiara lo stesso Ruggiero, il documento è stato inviato per posta elettronica certificata (PEC) ai rispettivi destinatari in data 5 marzo 2024, e precisamente: al Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, alla Responsabile delle Opere Pubbliche, al Soprintendente della Zona Archeologica e al Direttore dei Lavori, oltre al Presidente di GASMAN SCPA di Manfredonia.

Inizialmente il signor Vito aveva espresso “preoccupazione per l’ubicazione della cabina del gas metano” chiedendo che fosse “spostata dall’attuale sito di viale Manfredonia all’area della piazzetta Melillo”. Tale richiesta era motivata da timori legati alla sicurezza, considerando “il rischio di esplosione associato al manufatto”.

Le preoccupazioni del signor Vito sembravano essersi attenuate dopo “le rassicurazioni fornite dall’Ing. Giovanni Spagnuolo, Direttore dei Lavori, e dallo staff di GASMAN, rappresentato dai geometri Coccia e La Torre”.

In un incontro datato 3 maggio 2023 presso gli uffici di GASMAN, veniva sottoscritta una planimetria che indicava un nuovo sito per la cabina, concordato e accettato anche dallo stesso signor Vito.

Tuttavia, la situazione prendeva una svolta inaspettata quando “il 5 marzo 2024” Vito ha notato che “un escavatore stava procedendo a uno scavo nelle immediate vicinanze della sua abitazione, nonostante la promessa di spostare la cabina a una distanza ulteriore”.

Di fronte a questa situazione, Vito ha inviato una nuova comunicazione, richiedendo ai destinatari di “sospendere immediatamente i lavori e di effettuare un sopralluogo congiunto per prendere decisioni condivise e adeguate in merito alla controversia”. Ha sottolineato che, “in caso di mancato rispetto della sua richiesta, sarà costretto a tutelare i suoi interessi attraverso le vie legali, considerando anche il possibile impatto negativo sul valore commerciale della sua proprietà”.