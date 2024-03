San Severo. Il Vice Sindaco di San Severo, Salvatore Margiotta, ha emanato ordinanze sindacali per la chiusura di due istituti scolastici della città a causa della mancanza di energia elettrica prevista per mercoledì 20 marzo 2024.

Le decisioni sono state prese in seguito alla comunicazione ufficiale pervenuta al protocollo dell’Ente, datata 19 marzo 2024, da parte delle dirigenti delle due scuole coinvolte. La Dirigente dell’Istituto di 1° grado Circolo Didattico “San Francesco” ha informato l’Amministrazione Comunale riguardo alla sospensione dell’erogazione di energia elettrica per i plessi di Piazza Schingo e via Togliatti da parte di ENEL Spa. Analogamente, la Dirigente dell’Istituto di 1° grado “G. Palmieri – San Giovanni Bosco” ha comunicato la stessa situazione per il Plesso di Via Don Minzoni.

La decisione di chiudere i plessi di Piazza Schingo e via Togliatti del Circolo Didattico “San Francesco” e il Plesso di Via Don Minzoni dell’Istituto “G.Palmieri – San Giovanni Bosco” per l’intera giornata di mercoledì 20 marzo 2024 è stata presa considerando le condizioni di vivibilità delle strutture e la tutela della salute degli utenti.

L’assenza di energia elettrica avrebbe infatti compromesso il funzionamento degli impianti idrico e termo sanitario, nonché delle apparecchiature informatiche, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e l’igiene degli studenti.

Le ordinanze sindacali sono state emesse con urgenza e necessità, al fine di garantire la tutela della popolazione scolastica in termini di igiene e sicurezza. Di conseguenza, le attività didattiche presso i suddetti istituti saranno sospese per l’intera giornata di mercoledì 20 marzo 2024.

Per consultare i testi integrali delle due ordinanze sindacali si può fare riferimento al sito istituzionale del Comune di San Severo all’indirizzo www.comune.san-severo.fg.it.