Foggia. Presunta truffa milionaria su falsi braccianti agricoli, operazione “Farmghosters“: svoltisi ieri, lunedì 18 marzo 2024, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia, dr. M.Michela Valente, al P.m. dr.ssa Sabrina Cicala, e ai rispettivi difensori degli indagati, gli interrogatori di garanzia a Foggia.

Si fa riferimento alla maxi-operazione della Guardia di finanza, a Cerignola, dove all’alba del 14 marzo 2024 sono state eseguite 20 misure cautelari a carico di altrettanti indagati, tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici.

Gli interrogatori di garanzia del 18 marzo 2024 dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia, dr. M. Michela Valente, hanno interessato gli indagati: Michele Pastore, nato a Orta Nova l’01.08.1962, difeso di fiducia dall’Avv. Graziano Paolo Mongiello del Foro di Foggia; Michele Lasalvia, nato a Cerignola il 30.12.1981, difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Leo del Foro di Foggia; Giuseppe Defeudis, nato a Cerignola il 03.01.1948, difeso di fiducia dall’Avv. Gaetano Fasano del Foro di Bari; Celestino Capolongo, nato a Cerignola il 05.01.1957, difeso di fiducia dall’Avv. Rosario Marino del Foro di Foggia tutti sottoposti per questa causa alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili di cui copra in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del GIP dott.ssa M. Michela Valente emessa in data 29.02.2024 ed eseguita in data 14.03.24.

Ancora: Onorato D’Amato, nato a Poggio Imperiale il 04.06.1954, difeso di fiducia dall’Avv. Maria Grazia Capobianco del Foro di Foggia sottoposto per questa causa alla misura cautelare del divieto di dimora in Foggia in esecuzione della citata ordinanza di applicazione della misura cautelare del GIP dott.ssa Michela Valente.

Ancora: Rosa Quaranta, nata a Cerignola il 16.10.1976, difesa di fiducia dall’Avv. Francesco Santangelo del Foro di Foggia; Pasquale Occhionero, nato a Cerignola il 27.05.1987, ivi residente, difeso di fiducia dall’Avv. Giovanni Schiavulli del Foro di Foggia; Michele Di Palma, nato a Monte Sant’Angelo l’08.12.1959, residente in Cerignola, difeso di fiducia dall’Avv. Pietro Barbaro del Foro di Foggia; Francesco Gorgoglione, nato a Canosa di Puglia l’11.12.1995, residente in Trinitapoli, difeso di fiducia dall’Avv. Antonio Di Pillo del Foro di Foggia sottoposti per questa causa alla misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali in esecuzione della citata ordinanza di applicazione della misura cautelare del GIP dott.ssa Michela Valente.

Interrogatori di garanzia in carcere sempre lunedì 18 marzo 2024 Sempre lunedì 18 marzo 2024, si sono svolti gli interrogatori di garanzia in carcere interessanti gli indagati: Antonio Da Bellonio, classe 1970, cerignolano; Antonio Reddavide, cerignolano classe 1961; Alessandro Ardone, 49enne residente a Foggia, Davide Cacciapaglia, cerignolano classe 1976, Taib e Youssed Chtitihi nati in Marocco e rispettivamente classe 1972 e 1983, Laheen El Ainouss di 50, Giuseppe Riontino, classe 1962 di Zapponeta (nativo di Manfredonia), Said Oubakent e Mostafa Halloumi Ei, entrambi marocchini classe 1979, Ammar Naas, nato in Tunisia nel 1966 e residente nel Potentino. Le condotte contestate da Procura e Finanza sono sintetizzate in una maxi ordinanza di 500 pagine.