Foggia. “Il Comune di Foggia può finalmente respirare con sollievo mentre annuncia il completo successo del suo piano di riequilibrio finanziario. Dopo anni di turbolenze economiche, la gestione del Centrodestra e dei Commissari ha portato i conti in ordine, segnando una svolta cruciale per la città. Tuttavia, le reazioni sono state miste, con l’opposizione che solleva dubbi sul merito dell’attuale amministrazione.

Il raggiungimento di questo traguardo è stato ufficialmente certificato dalla Corte dei Conti, sezione regionale della Puglia, che ha rilasciato una relazione di monitoraggio approfondita. Questo successo è stato accolto come un segnale positivo per il futuro di Foggia, con la speranza che si traduca in miglioramenti tangibili per i cittadini.

Il Consiglio Comunale di Centrodestra ha rivendicato pienamente il merito di questo risultato, sottolineando il ruolo determinante delle loro amministrazioni e dei Commissari nella gestione finanziaria della città. In particolare, il dirigente ai servizi finanziari, il dott. Carlo di Cesare, è stato elogiato insieme ai revisori dei conti per il loro impegno e la trasparenza nel condurre questo processo.

Tuttavia, non tutti sono concordi nel celebrare esclusivamente il presente. L’opposizione, guidata dall’ex Sindaco Mongelli e dalla Episcopo, attuale Sindaca in carica, ha sollevato critiche nei confronti delle dichiarazioni della Sindaca e dell’Assessore Emanuele. Questi ultimi, infatti, hanno enfatizzato il ruolo attuale dell’amministrazione senza riconoscere adeguatamente i contributi delle gestioni passate, in particolare quelle di centrosinistra. Secondo l’opposizione, è importante ricordare che il dissesto finanziario è stato originato da precedenti amministrazioni, con l’ex-Amica e i numerosi contenziosi che ancora gravano sul bilancio della città.

L’opposizione ha anche sollevato interrogativi sulle priorità dell’attuale amministrazione, suggerendo che potrebbero esserci discrepanze tra le aspettative dei cittadini e le azioni intraprese. Monitorare attentamente come vengono spesi i fondi pubblici diventerà una priorità, con un’attenzione particolare verso le spese legate alla sicurezza, alla videosorveglianza e ai servizi essenziali per i cittadini.

In conclusione, mentre Foggia festeggia il raggiungimento del suo piano di riequilibrio finanziario, l’opposizione rimane vigile, pronta a sollevare domande e a garantire che i bisogni dei cittadini siano al centro delle decisioni amministrative”.

E’ quanto dicono in una nota i Consiglieri Comunali di Centrodestra al Comune di Foggia: Amorese, Accettulli, Soragnese, Rignanese, Fusco, Di Mauro, Pellegrino e Nunziante.