FOGGIA – Su viale I Maggio, per l’intero tratto, verrà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lo ha deciso il Comandante della Polizia Locale, Romeo Delle Noci, che ha firmato un’ordinanza dirigenziale.

Il limite varrà in entrambe le direzioni di marcia e su tutte le carreggiate, fatta salva la segnaletica stradale già presente con l’imposizione del medesimo limite massimo per dissesto stradale.

La validità dell’ordinanza decorre dal momento dell’installazione della relativa segnaletica.

Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – parte dalla considerazione che “gli attraversamenti pedonali di Viale I Maggio, con Via G. Radice insistono su strada a tre carreggiate, soggetta a plurimi ed intensi flussi di traffico e al transito preferenziale dei veicoli di soccorso e di pronto intervento”.

Inoltre, “la larghezza della strada nel suo complesso, circa 40 mt. lineari e i tempi necessari per l’attraversamento dei pedoni dell’intera sede stradale non consentono di escludere che, anche in ragione del fatto che i luoghi ad essa adiacenti, costituiti da un’area attrezzata a verde pubblico e una chiesa parrocchiale frequentata anche da persone anziane e da soggetti vulnerabili, gli stessi possano non completare l’attraversamento della carreggiata asservita al marciapiede di destinazione, per quanto i tempi di attraversamento siano stati ottimizzati per consentire il massimo della temporizzazione della luce verde in favore del pedone contemperandola con i cicli semaforici relativi all’intensa circolazione veicolare”.

Pertanto, “dovendosi assicurare, nell’immediato, le massime condizioni di sicurezza possibili per i pedoni, nelle more della riprogettazione degli scivoli e rifunzionalizzazione dell’impianto semaforico nel suo complesso, già in fase di studio e considerato che la medesima strada prevede ulteriori attraversamenti pedonali, anche non semaforizzati, per i quali si appalesano analoghi rischi per la tutela dell’incolumità dei pedoni”, è stato ritenuto “opportuno e necessario, adottare i necessari provvedimenti di circolazione”