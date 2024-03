Si è tenuta sabato 16 marzo 2024, presso il Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, una “Conferenza di orientamento professionale della Marina Militare Italiana”, con relatore il Contrammiraglio Domenico GUGLIELMI.

Sono stati proposti agli studenti numerosi elementi conoscitivi delle attività marittime, con l’obiettivo di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare, orientandoli a quell’attività, e fornendo un’eventuale prospettiva di lavoro qualificato nella Marina Militare.

La professionalità del Contrammiraglio GUGLIELMI, il portamento, e la sua splendida divisa, hanno conquistato l’attenzione dell’attenta e numerosissima platea, che ha avuto l’occasione di conoscere l’importanza delle attività marittime a livello nazionale e internazionale, l’impegno che la Marina Militare Italiana svolge in tali vasti ambiti e le relative opportunità di formazione, crescita umana e professionale.

Testimonial di alcune opportunità sono stati anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Cap. Freg. (CP) Antonio Cilento, e alcuni giovani “marinai” di Manfredonia, come il Sottotenente di Vascello (CP) Adalgisa Brigida, il Maresciallo Radarista Lorenza De Pino, il Maresciallo Infermiere Concetta Tomaiuolo, e l’Allievo Maresciallo Simone Rinaldi.

La Prof.ssa Rossella Angelillis e la Prof.ssa Matilde Lauriola, hanno tenuto a evidenziare che tale attività, rientra nell’ambito dell’orientamento universitario e delle professioni, agli studenti delle classi del triennio del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” e del Liceo Classico “Aldo Moro” di Manfredonia, e che Il Liceo da molti anni favorisce il “ritorno a scuola” di ex alunni, come il Contrammiraglio Guglielmi, che si sono particolarmente distinti nel personale successo professionale, per attivare una sorta di effetto virtuoso di emulazione.

