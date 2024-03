Foggia. Attraverso una nota inviata a StatoQuotidiano.it, il Consigliere Comunale Benedetto Buenza annuncia il suo distacco dal Gruppo in cui è stato eletto e la sua dichiarazione di indipendenza, sottolineando la sua decisione come una mossa necessaria per mantenere integrità e coerenza nei suoi principi politici e ideali.

Nel corso delle elezioni comunali dello scorso anno, Buenza si era unito con fervore al movimento e alla lista “Popolari per Foggia”, ispirato da valori che considerava fondamentali per il bene della comunità. Tuttavia, il suo impegno è stato messo alla prova dall’evolversi della situazione politica, con il movimento che sembrava allontanarsi sempre più dai suoi ideali originali.

Buenza evidenzia le ragioni dietro la sua decisione, criticando apertamente la deriva del movimento verso una concezione autoritaria e orientata al potere, trascurando i veri bisogni della popolazione più disagiata ed emarginata. La mancanza di democrazia interna e il mancato rispetto civile e personale sono ulteriori motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa difficile decisione.

Nonostante le pressioni e le difficoltà personali che ha incontrato lungo il cammino, Buenza assicura che la sua scelta è stata ponderata e riflessa. Da ora in poi, si presenterà in Consiglio Comunale per formalizzare la sua posizione di indipendenza, pur restando legato a una maggioranza condivisa che riconosce e sostiene la Sindaca Episcopo, con la quale condivide visioni politiche e obiettivi amministrativi.

La priorità di Buenza rimane sempre il benessere dei cittadini di Foggia, e vede questa decisione come un passo necessario per onorare al meglio il suo impegno nei loro confronti. Guardando al futuro, si auspica di respirare “aria nuova”, aprendo così la strada a nuove opportunità e a un impegno politico ancor più saldo e coerente con i suoi valori e principi.