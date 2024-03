FOGGIA – Sarà girato in gran parte in Puglia e vedrà nel cast, tra gli altri, l’attore Scott Eastwood, figlio del premio Oscar Clint, il film Stolen Girl, thriller diretto da James Kent e scritto da Rebecca Pollock e Kas Graham, ispirato ad una storia vera.

La notizia è diffusa dalla Ilbe, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, che attraverso Stolen Girl Llc ha chiuso un accordo con Voltage, società di produzione e distribuzione cinematografica, fondata nel 2005 dal premio Oscar Nicolas Chartier, per la produzione esecutiva del film.

“Il budget complessivo dell’opera si attesta intorno ai 25 milioni di euro e la maggior parte della produzione avverrà in Italia – si legge in una nota – con significative ricadute sul territorio, anche in termini occupazionali”.

Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi sono i produttori con Frida Torresblanco, Scott Lambert, Luca Matrundola.

Produttori esecutivi: Richard Salvatore e Danielle Maloni.

Stolen Girl, ambientato nel 1993 in Ohio, racconta la storia di Amina, la figlia di 6 anni di Maureen, che viene portata fuori dal paese dal suo ex marito Karim.

Dopo anni di infruttuosi tentativi di ritrovarla, Maureen viene reclutata da Robeson, un recupera-bambini che le promette aiuto nella ricerca di Amina ma in cambio lei dovrà lavorare per lui. Alla fine, Maureen riesce a rintracciare Karim fino a Beirut dove rapisce la figlia undicenne.

“È emozionante – spiega Andrea Iervolino, fondatore di Ilbe – per me annunciare l’avvio di un progetto che conferma la volontà di Ilbe di riuscire sempre a raccontare storie avvincenti e di successo.

Stolen Girl vedrà il coinvolgimento di star internazionali di primo piano, come Kate Beckinsale, Scott Eastwood e James Cromwell e sono entusiasta di girare ancora una volta in Puglia, terra che amo e che nella sua versatilità riesce sempre a soddisfare le nostre esigenze”.