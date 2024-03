Alessio Giannaccari, un giovane di 19 anni originario di Lecce, è stato trovato senza vita ad Amsterdam. Il suo corpo è stato scoperto oggi, martedì 19 marzo, nelle vicinanze di una stazione ferroviaria nella periferia della città olandese, dopo essere stato segnalato come scomparso da tre giorni.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sua morte e il corpo è stato trattenuto per ulteriori accertamenti. Al momento, non è stato determinato se la morte sia stata causata da violenza o da cause naturali, anche se si ipotizza che Alessio possa essere stato investito da un treno in transito.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il giovane Alessio si era trasferito ad Amsterdam da pochi mesi e stava lavorando come cameriere, dopo aver completato gli studi presso un liceo classico a Lecce.

