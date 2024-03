MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Maria Teresa Valente) In un momento in cui ci si attendeva a Manfredonia un fervore elettorale, ci troviamo invece immersi in un tumulto giudiziario.

Questa situazione è profondamente deprimente, specialmente considerando che la nostra città stava ancora tentando di rimarginare le ferite inflitte da un passato segnato dallo stigma dello scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose.

Preferisco astenermi dal dare giudizi su singole persone, poiché è compito di altri organi farlo nelle sedi opportune.

Tuttavia, è evidente che in questo momento la nostra comunità è in preda alla confusione e rischiamo di precipitare in un abisso morale, civile, sociale ed economico dal quale potrebbero volerci decenni per emergere.



Auspico che gli inquirenti possano svolgere il loro delicato ed importante lavoro con la massima serenità possibile.

Allo stesso tempo, spero vivamente che entro giugno possa essere costituita una squadra di governo seria e competente, in grado di risollevare Manfredonia.

Sento in giro le dichiarazioni di alcuni che pongono l’accento sull’urgenza di interventi drastici, come il prolungamento del commissariamento o uno “scioglimento preventivo” del prossimo consiglio comunale.

Ciò riflette una comprensibile preoccupazione per la direzione della città, tuttavia, voglio rivolgere un accorato appello alla nostra comunità, che non può limitarsi a rimandare scelte così importanti o a delegarle ad altri.

Specialmente per quanto stiamo vivendo in questi giorni, dobbiamo poter sentire sulla nostra pelle il dovere morale di partecipare attivamente al processo democratico nella scelta dei nostri rappresentanti.

Non abbiamo bisogno di falsi profeti o semplici facce pulite, ma di leader che, con competenza ed onestà politica e intellettuale, possano prendere per mano la nostra comunità e guidarla fuori da questo pantano.

Quello che conta adesso è il coraggio di fare scelte sagge e coraggiose per il bene della nostra città. Non arrendiamoci, perché il nostro destino dipende da noi.

a cura di Maria Teresa Valente