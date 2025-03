Ancora un suicidio in carcere: 45enne di Vieste si uccide a Foggia

Un uomo di 45 anni originario di Vieste si è tolto la vita nel carcere di Foggia, impiccandosi nel bagno del reparto infermeria. Il detenuto era stato incarcerato domenica scorsa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e collocato in una stanza dell’infermeria insieme ad altri sette detenuti, nonostante la capacità massima fosse di quattro posti. Questo episodio solleva nuovamente l’attenzione sul problema del sovraffollamento carcerario e sulle condizioni di detenzione in Italia.

Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe) ha denunciato che eventi drammatici come questo potrebbero essere influenzati dal grave sovraffollamento delle carceri pugliesi. Secondo il Sappe, la sistemazione del detenuto in una stanza sovraffollata potrebbe aver contribuito alla sua decisione di togliersi la vita. Il sindacato ha esortato le autorità competenti, tra cui politici, magistrati e garanti, a intervenire per ripristinare la legalità e garantire il rispetto della dignità delle persone private della libertà.

Il fenomeno dei suicidi in carcere è una questione preoccupante in Italia. Nel 2023 si sono registrati 69 suicidi nelle strutture carcerarie, mentre nel 2022 il numero era salito a 84. Nei primi 25 giorni del 2024, si sono verificati 10 suicidi, con una media di uno ogni 2,5 giorni e una proiezione di oltre 140 suicidi per l’anno. Questi dati evidenziano una tendenza allarmante che richiede interventi urgenti.

Il sovraffollamento delle carceri italiane è un problema persistente. Dal 2002 al 2012, nelle carceri italiane sono morti più di 1.800 detenuti, di cui circa un terzo per suicidio. Il tasso di suicidi in carcere è stato circa 20 volte superiore a quello registrato nella popolazione libera. I suicidi avvengono prevalentemente nelle carceri più affollate e nei periodi iniziali della pena, quando l’individuo deve confrontarsi con la prospettiva del tempo vuoto da trascorrere rinchiuso, e in quelli finali, quando il detenuto, ormai ridotto a dipendere anche mentalmente dall’istituzione totale in cui ha vissuto per anni, si trova privato di relazioni, famiglia e risorse economiche.

Il caso del detenuto di Foggia si inserisce in un contesto più ampio di criticità del sistema penitenziario italiano. Le condizioni di sovraffollamento e la mancanza di supporto adeguato possono contribuire a situazioni di estremo disagio tra i detenuti, portando in alcuni casi a gesti estremi come il suicidio.

È fondamentale che le istituzioni affrontino con urgenza queste problematiche, implementando misure volte a migliorare le condizioni di detenzione e a garantire il rispetto dei diritti umani all’interno delle carceri. Questo include la riduzione del sovraffollamento, l’offerta di supporto psicologico adeguato e la promozione di programmi di reinserimento sociale per i detenuti.

La situazione attuale richiede un impegno concreto da parte delle autorità competenti per garantire che le carceri non siano solo luoghi di punizione, ma anche di riabilitazione e rispetto della dignità umana.