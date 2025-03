Zichella: “L’Avellino ha recuperato 10 punti, sarà testa a testa col Cerignola”

Corsa alla Serie B: Zichella analizza il duello tra Cerignola e Avellino

La lotta per la promozione diretta in Serie B entra nella sua fase decisiva e, a sei giornate dal termine per l’Avellino e cinque per il Cerignola, il testa a testa tra le due squadre si fa sempre più avvincente. L’allenatore Giovanni Zichella, intervistato da TuttoC, ha analizzato il momento delle due formazioni, evidenziando il grande equilibrio che le separa.

“Al momento il Cerignola ha un punto in più dell’Avellino, penso che se la giocheranno fino alla fine. Chi tra le due non salirà direttamente in Serie B sarà sicuramente una delle protagoniste dei playoff”, ha dichiarato Zichella, sottolineando l’importanza delle ultime partite per decretare la vincitrice del girone.

Cerignola sorpresa, ma non troppo

L’attuale primato del Cerignola, nonostante la recente sconfitta contro il Crotone, non è un risultato casuale secondo l’allenatore. Zichella ha infatti evidenziato il lavoro svolto dalla società gialloblù, che già in estate aveva allestito una rosa competitiva.

“Seguendo la campagna acquisti estiva e con gli aggiustamenti di gennaio operati dal direttore Di Toro, era prevedibile che il Cerignola disputasse una stagione da protagonista”, ha spiegato. Tuttavia, il primo posto in classifica è un risultato che va oltre le aspettative iniziali e che testimonia il grande lavoro svolto da tutto l’ambiente.

Prima del ko contro il Crotone, il Cerignola aveva inanellato una straordinaria striscia di 17 risultati utili consecutivi, dimostrando solidità e continuità. Ora la squadra pugliese dovrà difendere il primato nelle ultime giornate, mentre l’Avellino proverà a sfruttare ogni passo falso per agganciare e superare i rivali.

La volata finale si preannuncia entusiasmante: chi riuscirà a conquistare il pass per la Serie B senza passare dai playoff?