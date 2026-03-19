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Home // Attualità // “Abbracciata Collettiva 2026”, otto città unite per sensibilizzare sull’autismo. C’è Foggia

ABBRACCIATA AUTISMO “Abbracciata Collettiva 2026”, otto città unite per sensibilizzare sull’autismo. C’è Foggia

L’iniziativa che il 28 e 29 marzo 2026 coinvolgerà contemporaneamente otto città italiane con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’autismo

“Abbracciata Collettiva 2026”, otto città unite per sensibilizzare sull’autismo

Autismo - Fonte Immagine: corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Attualità // Cronaca //

Torna anche quest’anno l’“Abbracciata Collettiva”, l’iniziativa che il 28 e 29 marzo 2026 coinvolgerà contemporaneamente otto città italiane con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’autismo e sui disturbi mentali gravi. L’evento si inserisce nel percorso verso la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile.

Cuore della manifestazione sarà una maratona in piscina di 30 ore consecutive, dalle 7.30 del 28 marzo alle 13.30 del giorno successivo. Promossa dalla cooperativa sociale T.m.a. Group, l’iniziativa è aperta a tutti: i partecipanti potranno nuotare, galleggiare o semplicemente restare in acqua per almeno 15 minuti, condividendo l’esperienza con i ragazzi che durante l’anno seguono la Terapia Multisistemica in Acqua.

Questa terapia, basata sul metodo Caputo-Ippolito, utilizza l’acqua come strumento capace di stimolare emozioni, relazioni e sviluppo motorio, favorendo l’interazione sociale e il miglioramento delle autonomie nelle persone con disturbi dello spettro autistico.

Ogni partecipante comunicherà il proprio nome e i metri percorsi: un gesto simbolico che rappresenta la volontà di avvicinarsi alle difficoltà quotidiane delle famiglie e condividere, anche solo per un momento, il loro percorso. L’iniziativa vuole essere un segnale concreto di inclusione, solidarietà e sostegno ai diritti dei bambini autistici, spesso ancora poco riconosciuti.

I fondi raccolti attraverso le donazioni saranno destinati proprio alle famiglie, per consentire ai ragazzi di accedere alla terapia in acqua e migliorare la loro qualità di vita.

Giunta alla decima edizione, la manifestazione continua a crescere, coinvolgendo sempre più persone e strutture sportive, unite da un unico obiettivo: abbattere le barriere e valorizzare le capacità dei ragazzi, andando oltre ogni limite e pregiudizio.

Le città coinvolte nell’edizione 2026 sono Milano, Firenze, Verona, Roma, Napoli, Pescara, Foggia e Siracusa, pronte ad accogliere centinaia di partecipanti in un grande abbraccio collettivo all’insegna dello sport e della condivisione.

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