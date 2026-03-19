La Asl Foggia, insieme a Sanitaservice, ha presentato mercoledì 18 marzo 2026 un protocollo innovativo per garantire la sicurezza del personale sanitario. Approvato dal commissario straordinario Antonio Nigri e dall’AU Angelo Tomaro, il documento recepisce le direttive della Regione Puglia, trasformando gli ospedali e i presidi sanitari in spazi sicuri per chi lavora in prima linea.
Tecnologia avanzata al servizio dei medici
Il piano prevede l’uso di strumenti digitali e sensori intelligenti per ridurre i tempi di intervento in caso di pericolo:
- Dispositivi “Uomo a Terra”: sensori che inviano un SOS automatico se un operatore cade o resta a terra, utili soprattutto in contesti isolati.
- App Alert con geolocalizzazione: smartphone di servizio dotati di un’app per segnalare immediatamente la posizione alla control room in caso di minaccia.
- Videosorveglianza e ronde: potenziamento dei sistemi di monitoraggio e servizi di vigilanza privata con ronde dedicate a Manfredonia, San Severo e Cerignola.
Prevenire i conflitti: l’infermiere di processo
Nei Pronto Soccorso della provincia debutta la figura dell’infermiere di processo, incaricato di gestire e ridurre situazioni di conflitto derivanti da frustrazione o incomunicabilità.
Aree e servizi a rischio elevato
Il monitoraggio interesserà tutto il territorio di Capitanata, con attenzione particolare a:
- Pronto Soccorso e 118
- Reparti psichiatrici e Ser.D.
- Continuità Assistenziale (Guardie Mediche)
- Sportelli CUP
Tolleranza zero e supporto alle vittime
Ogni episodio di violenza, inclusi gli insulti verbali, dovrà essere registrato sulla piattaforma Crimap entro 48 ore. La Asl promuove la denuncia formale e garantisce percorsi di counselling psicologico per sostenere il personale coinvolto.
Sinergia con il territorio
Il protocollo prevede la collaborazione con enti del terzo settore per affiancare i servizi di vigilanza, seguendo il modello già sperimentato con successo nel distretto di Cerignola.
Il piano rappresenta un passo concreto verso la tutela dei sanitari, combinando tecnologia, formazione e supporto psicologico per prevenire aggressioni e garantire sicurezza in tutte le strutture sanitarie della provincia.
Lo riporta assocarenews.it.
2 commenti su "Asl Foggia lancia il piano hi-tech per proteggere i sanitari dalle aggressioni"
Della violenza interna, tacciono …
per deresponsabilizzarsi e proiettare all’esterno l’origine dell’aggressività.
Poco consapevoli del loro ruolo e delle dinamiche violente interne?
Non vedono la trave nel loro occhio …
Cortina fumogena.
https://youtu.be/JSETaGqlIns?is=vX9NGeCMLkE5XBX2
Rende più di ogni commento.