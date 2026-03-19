La Asl Foggia, insieme a Sanitaservice, ha presentato mercoledì 18 marzo 2026 un protocollo innovativo per garantire la sicurezza del personale sanitario. Approvato dal commissario straordinario Antonio Nigri e dall’AU Angelo Tomaro, il documento recepisce le direttive della Regione Puglia, trasformando gli ospedali e i presidi sanitari in spazi sicuri per chi lavora in prima linea.

Tecnologia avanzata al servizio dei medici

Il piano prevede l’uso di strumenti digitali e sensori intelligenti per ridurre i tempi di intervento in caso di pericolo:

Dispositivi “Uomo a Terra” : sensori che inviano un SOS automatico se un operatore cade o resta a terra, utili soprattutto in contesti isolati.

: sensori che inviano un SOS automatico se un operatore cade o resta a terra, utili soprattutto in contesti isolati. App Alert con geolocalizzazione : smartphone di servizio dotati di un’app per segnalare immediatamente la posizione alla control room in caso di minaccia.

: smartphone di servizio dotati di un’app per segnalare immediatamente la posizione alla control room in caso di minaccia. Videosorveglianza e ronde: potenziamento dei sistemi di monitoraggio e servizi di vigilanza privata con ronde dedicate a Manfredonia, San Severo e Cerignola.

Prevenire i conflitti: l’infermiere di processo

Nei Pronto Soccorso della provincia debutta la figura dell’infermiere di processo, incaricato di gestire e ridurre situazioni di conflitto derivanti da frustrazione o incomunicabilità.

Aree e servizi a rischio elevato

Il monitoraggio interesserà tutto il territorio di Capitanata, con attenzione particolare a:

Pronto Soccorso e 118

Reparti psichiatrici e Ser.D.

Continuità Assistenziale (Guardie Mediche)

Sportelli CUP

Tolleranza zero e supporto alle vittime

Ogni episodio di violenza, inclusi gli insulti verbali, dovrà essere registrato sulla piattaforma Crimap entro 48 ore. La Asl promuove la denuncia formale e garantisce percorsi di counselling psicologico per sostenere il personale coinvolto.

Sinergia con il territorio

Il protocollo prevede la collaborazione con enti del terzo settore per affiancare i servizi di vigilanza, seguendo il modello già sperimentato con successo nel distretto di Cerignola.

Il piano rappresenta un passo concreto verso la tutela dei sanitari, combinando tecnologia, formazione e supporto psicologico per prevenire aggressioni e garantire sicurezza in tutte le strutture sanitarie della provincia.

Lo riporta assocarenews.it.