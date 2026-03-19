Edizione n° 6010

BALLON D'ESSAI

VINCENZO IODICE // Tragedia sulla via Ardeatina, muore il militare Vincenzo Iodice: aveva 43 anni
19 Marzo 2026 - ore  15:32

CALEMBOUR

FEMMINICIDIO SARTO // Femminicidio Sarto, il compagno: “Le avevo detto di denunciare, lei aveva deciso di attendere”
19 Marzo 2026 - ore  10:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Asl Foggia lancia il piano hi-tech per proteggere i sanitari dalle aggressioni

ASL FOGGIA Asl Foggia lancia il piano hi-tech per proteggere i sanitari dalle aggressioni

La Asl Foggia, insieme a Sanitaservice, ha presentato mercoledì 18 marzo 2026 un protocollo innovativo per garantire la sicurezza del personale sanitario

Asl Foggia lancia il piano hi-tech per proteggere i sanitari dalle aggressioni

Antonio NIgri

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

La Asl Foggia, insieme a Sanitaservice, ha presentato mercoledì 18 marzo 2026 un protocollo innovativo per garantire la sicurezza del personale sanitario. Approvato dal commissario straordinario Antonio Nigri e dall’AU Angelo Tomaro, il documento recepisce le direttive della Regione Puglia, trasformando gli ospedali e i presidi sanitari in spazi sicuri per chi lavora in prima linea.

Tecnologia avanzata al servizio dei medici
Il piano prevede l’uso di strumenti digitali e sensori intelligenti per ridurre i tempi di intervento in caso di pericolo:

  • Dispositivi “Uomo a Terra”: sensori che inviano un SOS automatico se un operatore cade o resta a terra, utili soprattutto in contesti isolati.
  • App Alert con geolocalizzazione: smartphone di servizio dotati di un’app per segnalare immediatamente la posizione alla control room in caso di minaccia.
  • Videosorveglianza e ronde: potenziamento dei sistemi di monitoraggio e servizi di vigilanza privata con ronde dedicate a Manfredonia, San Severo e Cerignola.

Prevenire i conflitti: l’infermiere di processo
Nei Pronto Soccorso della provincia debutta la figura dell’infermiere di processo, incaricato di gestire e ridurre situazioni di conflitto derivanti da frustrazione o incomunicabilità.

Aree e servizi a rischio elevato
Il monitoraggio interesserà tutto il territorio di Capitanata, con attenzione particolare a:

  • Pronto Soccorso e 118
  • Reparti psichiatrici e Ser.D.
  • Continuità Assistenziale (Guardie Mediche)
  • Sportelli CUP

Tolleranza zero e supporto alle vittime
Ogni episodio di violenza, inclusi gli insulti verbali, dovrà essere registrato sulla piattaforma Crimap entro 48 ore. La Asl promuove la denuncia formale e garantisce percorsi di counselling psicologico per sostenere il personale coinvolto.

Sinergia con il territorio
Il protocollo prevede la collaborazione con enti del terzo settore per affiancare i servizi di vigilanza, seguendo il modello già sperimentato con successo nel distretto di Cerignola.

Il piano rappresenta un passo concreto verso la tutela dei sanitari, combinando tecnologia, formazione e supporto psicologico per prevenire aggressioni e garantire sicurezza in tutte le strutture sanitarie della provincia.

Lo riporta assocarenews.it.

2 commenti su "Asl Foggia lancia il piano hi-tech per proteggere i sanitari dalle aggressioni"

  1. Della violenza interna, tacciono …
    per deresponsabilizzarsi e proiettare all’esterno l’origine dell’aggressività.
    Poco consapevoli del loro ruolo e delle dinamiche violente interne?
    Non vedono la trave nel loro occhio …
    Cortina fumogena.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO