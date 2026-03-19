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Home // Cronaca // Caro carburanti, scattano i controlli della Guardia di Finanza sui distributori: nel mirino chi non ha ridotto i prezzi

CARO CARBURANTI Caro carburanti, scattano i controlli della Guardia di Finanza sui distributori: nel mirino chi non ha ridotto i prezzi

Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Taglio delle accise sui carburanti, come cambiano i prezzi e quanto si risparmia

Aumenti carburanti - Fonte Immagine: motorisumotori.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Al via i controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante che non hanno adeguato i prezzi al taglio delle accise disposto dal Governo. L’obiettivo è contrastare eventuali comportamenti speculativi e garantire la tutela dei consumatori.

Su indicazione dei ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il Garante per la sorveglianza dei prezzi — il cosiddetto “Mister Prezzi”, Benedetto Mineo — ha trasmesso alle Fiamme Gialle un elenco di impianti con anomalie significative nei listini.

I controlli, già operativi su tutto il territorio nazionale, riguardano sia la rete stradale sia quella autostradale e si estendono all’intera filiera. Nel mirino eventuali scostamenti ingiustificati tra i prezzi alla pompa e l’andamento delle quotazioni internazionali.

Il monitoraggio rientra nel sistema straordinario previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce anche uno sconto temporaneo di 25 centesimi al litro per venti giorni. Proprio su questo punto si concentrano le verifiche, per accertare che tutti gli operatori applichino correttamente la riduzione.

Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori. Nei casi più gravi, in presenza di ipotesi di reato, gli atti saranno inoltrati all’autorità giudiziaria.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più rilevanti, anche denunce per possibili manovre speculative. Lo riporta il tgcom24.com.

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