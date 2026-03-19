CIA Puglia rinnova le leadership regionali: nuovi presidenti per bio, agriturismi e spesa diretta

La CIA Puglia rafforza il proprio radicamento e l’impegno a sostegno di produttori e consumatori con l’elezione dei nuovi presidenti regionali di tre settori chiave dell’agricoltura: ANABIO Cia, Turismo Verde-Cia e Spesa in Campagna.

A guidare l’agricoltura biologica in Puglia sarà Luigi D’Amico, agricoltore ostunese con esperienza pluriennale e tecnico dell’esecutivo CIA Due Mari. D’Amico sottolinea: «La Puglia è già una regione leader per il biologico. Il nostro obiettivo è dare ulteriore impulso al settore, puntando su ricerca, innovazione e ampliamento dei mercati per aumentare la redditività delle aziende».

Nel settore del turismo rurale, la nuova guida è Emanuele Gabrieli, agronomo di Calimera e titolare della Masseria San Biagio. Gabrieli evidenzia come in Puglia siano attivi circa 1.000 agriturismi, oltre la metà gestiti da donne e giovani: «È un settore con alto valore aggiunto che integra economia, sociale e welfare legato alla natura. Puntiamo a far crescere redditività, lavoro qualificato e valorizzazione del territorio».

Per la Spesa in Campagna, progetto che promuove la vendita diretta tra produttori e consumatori, il presidente regionale è Pietro De Padova, imprenditore agricolo di Avetrana. «Vogliamo rafforzare il rapporto diretto tra consumatori e produttori, garanzia di qualità e vantaggio reciproco», spiega De Padova, ricordando l’importanza di ampliare l’iniziativa in tutta la regione.

Il vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Puglia, Gennaro Sicolo, sottolinea il valore del rinnovamento: «Siamo una grande organizzazione, plurale e radicata in ogni area della regione. Il nostro impegno è dare forza, sostegno e valore a donne, uomini e giovani che fanno grande l’agricoltura pugliese, rendendola un settore trainante in economia, cultura, innovazione e sostenibilità».