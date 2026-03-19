È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: aveva 84 anni

È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Aveva 84 anni. Si è spento in serata a Varese, dove da tempo viveva ritirato a causa delle condizioni di salute compromesse.

Colpito da un ictus nel 2004, Bossi non si era mai completamente ripreso, pur continuando negli anni successivi a seguire, seppur a distanza, le vicende del movimento da lui creato.

Leader carismatico e controverso, soprannominato “il Senatur”, è stato protagonista di una stagione politica segnata dal forte impulso autonomista e federalista, contribuendo a ridefinire il panorama politico italiano.

In uno dei suoi ultimi interventi pubblici, aveva espresso soddisfazione per l’attenzione accademica internazionale verso le sue idee: «Sono contento di vedere così tanti studi nelle università straniere sul mio progetto. Ricercatori e professori, in gran parte giovani, scrivono che quelle idee sono moderne e attuali». Con la sua scomparsa si chiude un capitolo significativo della storia politica italiana.

Lo riporta IlGiornale.it