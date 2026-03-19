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Home // Cronaca // Epatite A a Napoli, boom di ricoveri al Cotugno: 43 pazienti in ospedale

EPATITE A Epatite A a Napoli, boom di ricoveri al Cotugno: 43 pazienti in ospedale

Napoli registra un picco insolito di casi di epatite A, con 43 pazienti ricoverati all’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive

Epatite A a Napoli, boom di ricoveri al Cotugno: 43 pazienti in ospedale

Epatite A a Napoli - Fonte Immagine: ilmattino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Italia //

Napoli registra un picco insolito di casi di epatite A, con 43 pazienti ricoverati all’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive. Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale, parla di una situazione molto acuta e spiega che si tratta di numeri eccezionalmente alti per il mese di marzo.

Aumentano i casi gravi
Di solito, in questo periodo, i contagi sono pochi e lievi, gestibili a domicilio. Oggi invece il reparto è completamente occupato, con molti pazienti in pronto soccorso sulle barelle. Tra i casi più critici c’è un uomo di 46 anni con insufficienza epatica severa, trasferito al Cardarelli per valutare la necessità di un trapianto. La fascia d’età più colpita è tra i 35 e i 45 anni, tutti bisognosi di ospedalizzazione. L’epatite A in Campania è più comune a gennaio a causa del consumo di frutti di mare crudi durante le feste, ma il picco di marzo desta preoccupazione.

Malattia prevenibile ma poco vaccinata
L’epatite A è prevenibile tramite vaccinazione, che non è obbligatoria in Italia tranne per alcune categorie come medici e cuochi. La vaccinazione può essere effettuata sia in età pediatrica che adulta, ma viene scelta su base volontaria, a differenza di alcune aree del Sudamerica dove è obbligatoria.

Le autorità sanitarie e l’ospedale Cotugno hanno alzato il livello di attenzione e monitoraggio per contenere l’aumento dei casi e garantire cure tempestive ai pazienti più gravi.

Lo riporta tg24.sky.it.

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