Valentina Sarto, barista di 41 anni, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni, ora arrestato e piantonato in ospedale. A parlare oggi è Moris Panza, il nuovo compagno della donna, che racconta i drammatici ultimi mesi e i tentativi di protezione.

Panza spiega che Valentina era innamorata di lui e che più volte aveva cercato di convincerla a lasciare il marito e a denunciarlo per le minacce ricevute. «Lei diceva sempre: so come tenerlo tranquillo», racconta, definendola «una bravissima ragazza». Panza mostra messaggi vocali e prove delle minacce ricevute dalla vittima negli ultimi tre mesi.

La storia tra Valentina e Panza era iniziata agli inizi di febbraio, dopo un incontro al Baretto vicino allo stadio di Bergamo. «Lei gli aveva detto che si era innamorata di un altro uomo e passavamo molto tempo insieme», racconta Panza. Nonostante il desiderio di separazione, Valentina non aveva lasciato il marito a causa delle minacce ricevute.

Secondo Panza, Dongellini era gelosissimo. La situazione si era aggravata dopo il matrimonio, esplodendo in discussioni pesanti e in due episodi di violenza fisica negli ultimi mesi. Panza aveva provato a convincere Valentina a sporgere denuncia, anche recandosi dai carabinieri: «Mi hanno spiegato che solo lei poteva farlo. Lei aveva deciso di attendere qualche giorno prima di agire».

I vicini di casa riferiscono di non aver notato particolari problemi nella palazzina di via Pescaria, dove la coppia abitava da alcuni anni. Solo un residente racconta di aver sentito urla nella notte tra lunedì e martedì, poche ore prima della tragedia.

Panza ricorda gli ultimi tentativi di salvare Valentina: «Le avevo consigliato di parlare con la psichiatra del marito, ma aveva detto che lo avrebbe fatto il giorno successivo. Le ho scritto di andare dalla sua amica a Seriate, ma non ha voluto ascoltarmi. Ed è finita così».

L’omicidio di Valentina Sarto conferma ancora una volta la drammaticità della violenza domestica e il rischio concreto che minacce e tensioni verbali possano sfociare in tragedia.

Lo riporta bergamo.corriere.it.