Festa del papà, Salvini fa gli auguri al padre della “famiglia nel bosco”

In occasione della Festa del papà, il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un messaggio sui social dedicato a tutti i padri, con un pensiero speciale rivolto a chi vive situazioni difficili. Nel post, Salvini ha ricordato “i papà che amano, che ci sono, che non ci sono più e quelli che non mollano mai”, dedicando particolare attenzione a chi lotta per stare accanto ai propri figli e ai padri separati.

Ad accompagnare il messaggio, la foto di Nathan, padre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, una vicenda che da settimane è al centro del dibattito pubblico.

Le reazioni sui social

Il post ha però generato numerose polemiche tra gli utenti, con diversi commenti critici che accusano il vicepremier di aver strumentalizzato una storia delicata. Tra le osservazioni, anche chi ha chiesto se il messaggio fosse rivolto a tutti i padri, compresi quelli immigrati.

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Il caso della famiglia nel bosco

Negli ultimi tempi Salvini ha più volte preso posizione sulla vicenda, dichiarando l’intenzione di riportare i bambini a casa e di incontrare personalmente la famiglia, visita che non è ancora avvenuta. Le sue dichiarazioni hanno incluso anche critiche nei confronti dei magistrati coinvolti nel caso.

Proprio queste prese di posizione hanno provocato la reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha parlato di strumentalizzazione politica su una questione giudiziaria particolarmente sensibile, legata alla tutela dei minori.

Lo riporta open.online.