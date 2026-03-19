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PAPA' SALVINI Festa del papà, Salvini fa gli auguri al padre della “famiglia nel bosco”

Ad accompagnare il messaggio la foto di Nathan, padre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, una vicenda che da settimane è al centro del dibattito pubblico

Festa del papà, Salvini fa gli auguri al padre della “famiglia nel bosco”

Salvini e Nathan - Fonte Immagine: open.online

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Politica // Politica Nazionale //

In occasione della Festa del papà, il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un messaggio sui social dedicato a tutti i padri, con un pensiero speciale rivolto a chi vive situazioni difficili. Nel post, Salvini ha ricordato “i papà che amano, che ci sono, che non ci sono più e quelli che non mollano mai”, dedicando particolare attenzione a chi lotta per stare accanto ai propri figli e ai padri separati.

Ad accompagnare il messaggio, la foto di Nathan, padre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, una vicenda che da settimane è al centro del dibattito pubblico.

Le reazioni sui social
Il post ha però generato numerose polemiche tra gli utenti, con diversi commenti critici che accusano il vicepremier di aver strumentalizzato una storia delicata. Tra le osservazioni, anche chi ha chiesto se il messaggio fosse rivolto a tutti i padri, compresi quelli immigrati.

 

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Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)

Il caso della famiglia nel bosco
Negli ultimi tempi Salvini ha più volte preso posizione sulla vicenda, dichiarando l’intenzione di riportare i bambini a casa e di incontrare personalmente la famiglia, visita che non è ancora avvenuta. Le sue dichiarazioni hanno incluso anche critiche nei confronti dei magistrati coinvolti nel caso.

Proprio queste prese di posizione hanno provocato la reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha parlato di strumentalizzazione politica su una questione giudiziaria particolarmente sensibile, legata alla tutela dei minori.

Lo riporta open.online.

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