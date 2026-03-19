Foggia, crollo di un solaio in vico dei Conciatori: nessun ferito

FOGGIA – Momenti di apprensione questa mattina in vico dei Conciatori, nel centro cittadino, dove si è verificato il crollo di un solaio in latero-cemento all’interno di un edificio.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di verifica strutturale.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando accertamenti per stabilire le cause del cedimento e valutare eventuali ulteriori rischi per la stabilità dell’immobile.

L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di controllo.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI