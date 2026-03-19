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FOGGIA RAPINA Si offrono di spingere la carrozzina a un disabile e lo rapinano, arrestati a Foggia

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 28 e 32 anni, ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni di un 74enne costretto su una sedia a rotelle

FOGGIA – Rapina a un anziano in carrozzina: arrestati due uomini

Foggia, Polizia - Fonte Immagine non riferita al testo: foggiareporter.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 28 e 32 anni, ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni di un 74enne costretto su una sedia a rotelle.

L’episodio ha destato particolare indignazione per le modalità con cui è stato commesso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero avvicinato l’anziano fingendosi disponibili ad aiutarlo a spingere la carrozzina. Dopo averne conquistato la fiducia, lo avrebbero improvvisamente aggredito, sottraendogli con violenza il telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

Determinante la prontezza della vittima che, con l’aiuto di un conoscente, ha immediatamente contattato il 112 NUE, fornendo indicazioni precise sia sulla posizione del telefono sia sull’aspetto dei due presunti responsabili.

Le Volanti della Questura di Foggia si sono attivate in pochi minuti, riuscendo a individuare e bloccare i sospetti. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in loro possesso il cellulare appena rubato, restituito subito al legittimo proprietario, oltre ad altri oggetti ritenuti provento di furto.

I due uomini sono stati quindi arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la Casa Circondariale di Foggia.

L’operazione conferma l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel contrasto ai reati sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e incoraggiare i cittadini a denunciare.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio di presunzione di innocenza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.

A cura di Michele Solatia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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