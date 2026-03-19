FOGGIA – Solo due candidati per due posti disponibili. È una selezione lampo quella avviata dal Comune di Foggia per stabilizzare personale interno nei ruoli tecnici e contabili. La procedura, riservata ai dipendenti già in servizio, riguarda due figure chiave: un funzionario contabile economico-statistico; un funzionario tecnico
Alla scadenza del bando sono arrivate appena due domande, entrambe ammesse al colloquio.
Il Comune ha già nominato la commissione esaminatrice, composta da dirigenti dell’ente, e fissato i colloqui per il 15 aprile 2026.
Una selezione che riflette un trend crescente nelle pubbliche amministrazioni: valorizzare competenze interne più che aprire a nuovi ingressi.
Se non ci saranno sorprese, il concorso si chiuderà rapidamente. Due candidati, due posti: una formalità che però segna un passaggio importante nella macchina amministrativa.