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FOGGIA DIPENDENTI Foggia. Selezione riservata ai dipendenti: nominata la commissione, colloqui il 15 aprile

È una selezione lampo quella avviata dal Comune di Foggia per stabilizzare personale interno nei ruoli tecnici e contabili

Foggia. Selezione riservata ai dipendenti: nominata la commissione, colloqui il 15 aprile

Palazzo di Città Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Solo due candidati per due posti disponibili. È una selezione lampo quella avviata dal Comune di Foggia per stabilizzare personale interno nei ruoli tecnici e contabili. La procedura, riservata ai dipendenti già in servizio, riguarda due figure chiave: un funzionario contabile economico-statistico; un funzionario tecnico

Alla scadenza del bando sono arrivate appena due domande, entrambe ammesse al colloquio.

Il Comune ha già nominato la commissione esaminatrice, composta da dirigenti dell’ente, e fissato i colloqui per il 15 aprile 2026.
Una selezione che riflette un trend crescente nelle pubbliche amministrazioni: valorizzare competenze interne più che aprire a nuovi ingressi.

Se non ci saranno sorprese, il concorso si chiuderà rapidamente. Due candidati, due posti: una formalità che però segna un passaggio importante nella macchina amministrativa.

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