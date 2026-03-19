Edizione n° 6010

BALLON D'ESSAI

VINCENZO IODICE // Tragedia sulla via Ardeatina, muore il militare Vincenzo Iodice: aveva 43 anni
19 Marzo 2026 - ore  15:32

CALEMBOUR

FEMMINICIDIO SARTO // Femminicidio Sarto, il compagno: “Le avevo detto di denunciare, lei aveva deciso di attendere”
19 Marzo 2026 - ore  10:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia sotto assedio dello spaccavetri. Gli automobilisti: “Va fermato”

"SPACCAVETRI" FOGGIA Foggia sotto assedio dello spaccavetri. Gli automobilisti: “Va fermato”

A Foggia cresce la preoccupazione e la rabbia dei cittadini per i continui atti vandalici ai danni delle auto

Foggia sotto assedio dello spaccavetri. Gli automobilisti: “Va fermato”

Foggia sotto assedio dello spaccavetri. Gli automobilisti: “Va fermato” - maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia cresce la preoccupazione e la rabbia dei cittadini per i continui atti vandalici ai danni delle auto. Nottolini, finestrini e lunotti vengono infranti soprattutto di notte, ma non mancano episodi alla luce del giorno, in molte zone centrali della città.

Negli ultimi giorni le segnalazioni di automobilisti sgomenti per danni costosi sono aumentate: riparare un vetro può costare centinaia di euro, e spesso il furto che accompagna il gesto è minimo o addirittura inesistente, limitandosi a sigari, merendine, olio o caramelle.

Il fenomeno coinvolge numerose aree della città, tra cui via della Repubblica, Piazza Italia, Corso Garibaldi, via Da Zara, via San Francesco, via XXV Aprile e via Nicola Parisi, colpendo residenti e pendolari e generando un clima di forte insicurezza. La comunità chiede interventi urgenti per fermare lo spaccavetri e tutelare cittadini e veicoli.

Lo riporta foggiatoday.it.

fotogallery MAIZZI

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO