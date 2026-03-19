Foggia sotto assedio dello spaccavetri. Gli automobilisti: “Va fermato”

A Foggia cresce la preoccupazione e la rabbia dei cittadini per i continui atti vandalici ai danni delle auto. Nottolini, finestrini e lunotti vengono infranti soprattutto di notte, ma non mancano episodi alla luce del giorno, in molte zone centrali della città.

Negli ultimi giorni le segnalazioni di automobilisti sgomenti per danni costosi sono aumentate: riparare un vetro può costare centinaia di euro, e spesso il furto che accompagna il gesto è minimo o addirittura inesistente, limitandosi a sigari, merendine, olio o caramelle.

Il fenomeno coinvolge numerose aree della città, tra cui via della Repubblica, Piazza Italia, Corso Garibaldi, via Da Zara, via San Francesco, via XXV Aprile e via Nicola Parisi, colpendo residenti e pendolari e generando un clima di forte insicurezza. La comunità chiede interventi urgenti per fermare lo spaccavetri e tutelare cittadini e veicoli.

Lo riporta foggiatoday.it.

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