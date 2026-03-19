Un sostegno reale, strutturato e finalmente accessibile a chi, ogni giorno, si prende cura di una persona fragile senza tutele né riconoscimenti. È questo il cuore de “La Cura”, il progetto co-finanziato dalla Fondazione Con il Sud che continua ad allargare la propria rete sul territorio della Capitanata.

A partire da lunedì 23 marzo, infatti, l’iniziativa approda in quattro nuovi centri del Tavoliere meridionale: Stornara, Stornarella, Carapelle e Orta Nova. Un’estensione significativa che rafforza una rete già attiva nei comuni di Cerignola e San Ferdinando di Puglia, con l’obiettivo di intercettare e sostenere un numero sempre maggiore di caregiver familiari.

Una rete di prossimità per chi cura ogni giorno

Il progetto, attivo dal 2025, nasce per offrire assistenza psicologica, legale e socio-sanitaria a chi si prende cura gratuitamente di un familiare malato, disabile o anziano. Figure spesso invisibili, che affrontano quotidianamente carichi emotivi, economici e organizzativi senza adeguato supporto.

“La Cura” punta a colmare questo vuoto attraverso un sistema integrato di servizi che mette in connessione pubblico e privato sociale, offrendo un punto unico di accesso: l’Agenzia per il Benessere del Caregiver Familiare, con sede presso lo Spazio Aperto/Cercat di Cerignola, punto di riferimento regionale.

Incontri nei territori: ascolto e partecipazione

L’espansione del progetto sarà accompagnata da un ciclo di incontri pubblici, momenti di confronto diretto con le comunità locali. Non semplici presentazioni, ma veri e propri spazi partecipativi per analizzare bisogni concreti e attivare focus group territoriali.

Questo il calendario degli appuntamenti:

23 marzo, ore 18 – Sala Consiliare di Stornara

24 marzo, ore 18 – Sala Consiliare di Stornarella

25 marzo, ore 16 – Sala Consiliare di Carapelle

30 marzo, ore 17 – Sala Consiliare di Orta Nova

2 aprile, ore 17 – Spazio Aperto/Cercat di Cerignola

Gli incontri vedranno la partecipazione di istituzioni locali, associazioni e cittadini, con il coordinamento del project manager Marco Sbarra, direttore di ESCOOP, realtà capofila del progetto.

Servizi accessibili, anche a distanza

Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è l’accessibilità: i servizi saranno erogati sia in presenza – presso la sede ESCOOP di Cerignola e negli sportelli territoriali dei servizi sociali – sia a distanza, tramite telefono e piattaforme online.

Oltre ai comuni del Tavoliere meridionale, il progetto coinvolge anche l’ambito territoriale di Poggiardo, ampliando ulteriormente la portata regionale dell’intervento.

Un cambio di paradigma

“La Cura” non si limita a fornire assistenza, ma introduce un nuovo modello culturale: riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e costruire attorno a questa figura una rete stabile di supporto.

Perché prendersi cura di qualcuno non deve più significare farlo da soli