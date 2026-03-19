Manfredonia, il mare sospeso. Dal giugno del 2008 al caro gasolio del 2026: la protesta infinita dei pescatori

A Manfredonia il mare non è mai stato soltanto paesaggio. È salario, genealogia, identità. Per questo, quando i motori si spengono e le prue restano immobili lungo la banchina, il silenzio del porto non è un fatto economico: è un trauma civile.

La memoria collettiva del Golfo conserva una data simbolica: l’inizio di giugno del 2008, quando la rabbia dei pescatori contro il caro carburante cominciò a trasformarsi in protesta visibile, fino a bloccare il porto per alcune ore. Pochi giorni dopo, quella tensione sarebbe confluita nella mobilitazione più ampia delle marinerie italiane, con uno sciopero nazionale confermato dal 30 giugno al 4 luglio 2008. A Manfredonia il segnale fu netto: il porto bloccato, le imbarcazioni ferme, il lavoro sospeso per dire che uscire in mare era diventato economicamente insensato.

Non era soltanto una vertenza sui prezzi. Era già, in controluce, una domanda più radicale: quanto può resistere una marineria quando il costo per lavorare supera il valore del lavoro stesso? Nel 2008 il gasolio era la miccia. Ma dentro quella rivolta c’era anche la fragilità di un comparto esposto ai mercati energetici, alle norme europee, ai margini sempre più sottili della filiera e alla cronica debolezza contrattuale di chi pesca ma non decide il prezzo finale del pesce.

Il tempo, a Manfredonia, non ha spento quella protesta. L’ha resa più strutturale. Nel 2012 i pescatori tornano allo sciopero “a tempo indeterminato”: il caro gasolio resta al centro, ma si sommano altri nodi, dalle restrizioni sulla pesca del bianchetto e del rossetto al sistema della licenza a punti. In quel passaggio emerge con chiarezza il profilo della crisi sipontina: non un’emergenza improvvisa, ma una compressione continua di reddito, spazio operativo e prospettiva. Una fonte del tempo parlava di circa 160 pescherecci locali messi in difficoltà dalle nuove regole sui metodi tradizionali di pesca.

Questa è la vera notizia, vista da lontano: a Manfredonia la protesta dei pescatori non torna, non smette mai davvero. Cambiano le sigle, cambiano i governi, cambiano le cause immediate. Ma il nocciolo resta identico: il mare produce, la pesca lavora, eppure il sistema non garantisce più reddito sufficiente a chi quel lavoro lo fa davvero.

Lo si è visto ancora nel marzo 2022, quando la marineria sipontina ha avviato uno sciopero ad oltranza, denunciando che il costo del gasolio non consentiva più di sostenere l’attività e arrivando, in segno estremo, a consegnare le licenze agli uffici marittimi. La formula delle dichiarazioni sembra sempre la stessa, e proprio per questo pesa di più: “non riusciamo più ad andare avanti”. Quando una categoria ripete per quattordici anni la stessa frase, il problema non è la protesta. Il problema è l’assenza di una soluzione.

Oggi, marzo 2026, quella ferita è di nuovo aperta. Le cronache più recenti parlano di una crisi della marineria di Manfredonia aggravata dal rincaro del carburante; a livello nazionale, l’ANSA riporta che uscire in mare può costare fino a 1.100 euro in più al giorno, con il gasolio per la pesca salito a 1,120 euro al litro rispetto agli 0,75 euro del periodo precedente all’ultima impennata geopolitica nel Mediterraneo e Medio Oriente. Secondo l’analisi rilanciata da Confcooperative Fedagripesca, il rincaro rischia di trasferirsi anche sui prezzi al consumo del pesce, in alcuni casi fino al +30%.

Qui però si apre la contraddizione più amara. Quando il carburante sale, il pescatore guadagna meno e il consumatore paga di più. In mezzo, si sfibra l’intera catena: imprese familiari, equipaggi, indotto portuale, mercati ittici, trasporto, ristorazione. La pesca non è soltanto un mestiere che soffre: è un ecosistema produttivo che perde densità, pezzo dopo pezzo. E in una città come Manfredonia questo significa toccare una delle sue strutture profonde, uno dei suoi ultimi archivi viventi di competenze, relazioni sociali e memoria del lavoro.

Per questo le immagini del 2008 fanno ancora male. Non sono fotografie d’epoca. Sono un presente che si ostina a ripetersi. Il porto bloccato allora e le barche ferme oggi raccontano lo stesso paradosso: in un Paese che celebra il mare come risorsa strategica, chi dal mare vive continua a stare in bilico tra emergenza e abbandono. La verità è che la protesta dei pescatori sipontini non riguarda solo il prezzo del gasolio. Riguarda il valore politico attribuito alla pesca italiana.

C’è una differenza, però, tra ieri e oggi. Nel 2008 la rivendicazione aveva ancora la forma di un’urgenza straordinaria: fermare i rincari, alleggerire le accise, impedire il collasso immediato. Nel 2026, dopo anni di scioperi, stop, deroghe chieste, tavoli convocati e crisi ricorrenti, la questione si è fatta più profonda: non basta più tamponare. Serve decidere se la pesca è una filiera da accompagnare nella transizione o una voce residuale da lasciare al logoramento.

E allora il punto non è più ricordare se tutto sia cominciato il 6 giugno 2008, il 7 giugno, o nel pieno della mobilitazione arrivata fino al 4 luglio. Il punto è che, a quasi diciotto anni da quella stagione, il cuore della protesta è rimasto intatto. I pescatori di Manfredonia continuano a lottare contro lo stesso nemico, con nomi diversi: ieri il caro petrolio, oggi il caro gasolio; ieri l’emergenza, oggi la crisi permanente. La sostanza non cambia: andare in mare costa troppo, restare a terra costa tutto.

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