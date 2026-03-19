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PROGETTI Manfredonia investe nei giovani: fino a 3.500 euro per trasformare idee in progetti

Un’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni che vogliono trasformare le proprie idee in progetti reali

Manfredonia investe nei giovani: fino a 3.500 euro per trasformare idee in progetti

Manfredonia investe nei giovani: fino a 3.500 euro per trasformare idee in progetti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Un’opportunità concreta per i giovani e un segnale chiaro di fiducia verso le nuove generazioni. A Manfredonia è ufficialmente aperto il bando “Si può fare! in sicurezza a Manfredonia”, un’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni che vogliono trasformare le proprie idee in progetti reali, con un contributo economico fino a 3.500 euro.

La scadenza per partecipare è fissata all’8 aprile e rappresenta un’occasione importante per chi desidera mettersi in gioco attivamente nella vita della comunità.

Idee che diventano azioni

Il bando punta a valorizzare creatività e spirito di iniziativa, offrendo la possibilità di proporre progetti in diversi ambiti: eventi culturali, attività artistiche, iniziative di volontariato o interventi capaci di generare un impatto positivo sul territorio.

Non si tratta soltanto di un finanziamento economico, ma di un vero e proprio percorso di accompagnamento. I partecipanti, infatti, saranno supportati nello sviluppo e nella realizzazione delle loro idee, con l’obiettivo di trasformarle in esperienze concrete e sostenibili.

Supporto diretto ai candidati

Per facilitare la partecipazione, il Comune ha attivato anche uno sportello dedicato, operativo ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19 presso il municipio, in piazza del Popolo. Un punto di riferimento pensato per offrire assistenza nella compilazione e presentazione delle proposte progettuali.

Un investimento sul futuro della città

L’iniziativa rientra nelle politiche giovanili dell’amministrazione comunale e mira a rendere i giovani protagonisti attivi dello sviluppo cittadino. «Vogliamo dare fiducia ai giovani perché sono loro i protagonisti, oggi, della crescita della nostra città», ha dichiarato Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e Cultura.

Un messaggio chiaro: le idee ci sono, ora ci sono anche gli strumenti per realizzarle. A Manfredonia, oggi più che mai, provarci non è solo possibile. È incoraggiato.

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