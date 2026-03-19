Manfredonia – Un signore a favore della vita, dotato di grande grinta e di una forte passione per lo sport.

Fu lui che, in un bel giorno del primo settembre, portò alla luce la sua straordinaria e magnifica visione della società e del sistema di quegli anni in cui viveva il suo mondo: Manfredonia.

In quel lontano inizio di vendemmia del 1968, la sua idea divenne ufficiale e si trasformò in realtà. Ormai il suo sogno era diventato come una luce sul mare, come il cielo sopra le nuvole. I suoi punti di forza erano la fermezza e la tenacia, accompagnati da una buona dose di umanità e da una mentalità aperta, rara per quegli anni vissuti quasi chiusi, come ricci di porto.

Finalmente il suo cuore era colmo di soddisfazione, come un bicchiere pieno fino all’orlo. Il suo pensiero era rivolto ai giovani studenti della città, che all’epoca era priva di molte opportunità: si pensava quasi esclusivamente al calcio, punto fermo di una realtà limitata.

Ma lui, con la nascita dell’atletica nella sua terra sipontina, riuscì a portare una vera rivoluzione nel sistema sportivo e nella popolazione, che iniziò a seguire con entusiasmo questo nuovo sport: l’atletica.

Fu il principale promotore di questa realtà, spesso affiancato dal giavellottista Capaiuolo e dalla giovane studentessa Bottalico, anche lei giavellottista e pesista. La società praticava numerose discipline, nonostante la grave mancanza di strutture sportive nel paese.

Gli allenamenti coprivano ogni tipo di specialità agonistica: dagli ostacoli al salto in alto, dalla velocità al mezzofondo e fondo, fino alla marcia, proprio come nelle vere società sportive.

I giovani studenti erano seguiti con grande interesse dai loro concittadini: era una novità così grande da essere negli occhi di tutti, in anni certamente difficili.

Questi giovanissimi atleti potevano allenarsi al chiuso grazie a un centro situato nei pressi della “Ferrovia Stazione Campagna”: una palazzina isolata, una palestra che rappresentava il cuore di Manfredonia in un’epoca anomala, quasi fuori dal tempo. Davanti vi era un enorme spiazzo utilizzato per esercizi ginnici all’aperto nei periodi più caldi.

La palestra era davvero particolare: si entrava da un piccolo portone in legno che conduceva a una grande sala, per l’epoca notevole per altezza e ampiezza. Era ben attrezzata per gli esercizi fisici e disponeva anche di un campo da pallavolo, pertiche, spalliere e altre strutture.

Ricordo quante partite di pallavolo si svolgevano in quel piccolo cuore pieno di speranze per ragazzi, atleti e non.

Vi era poi una seconda area con un grande campo da pallacanestro, ma senza copertura: era circondato solo da alte e maestose mura, unico nel suo genere. Qui gli atleti svolgevano il defaticamento dopo gli allenamenti più intensi, respirando l’aria che arrivava dall’alto: un vero miracolo.

In quella palestra si svolgeva la vita degli atleti, che divennero tra i più forti della regione Puglia, grazie all’instancabile lavoro di Michele Losito.

Questa storia durò per molti anni, finché, in un triste giorno, l’allenatore e presidente Michele fu costretto a lasciare la città per trasferirsi a Trieste, dove vive tuttora, senza mai dimenticare il suo sogno: l’Atletica Avis San Michele Manfredonia.

di Claudio Castriotta