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MANFREDONIA PORTO Manfredonia, lavori subacquei nel porto: scatta il divieto di navigazione

Per 15 giorni interdizione nell’area del molo di Tramontana per ispezioni e rilievi

Manfredonia, lavori subacquei nel porto: scatta il divieto di navigazione

Porto di Manfredonia, Banchina di Tramontana - Fonte Immagine: Comune di Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Stop a barche, pesca e traffico marittimo in una porzione del porto commerciale. Scattano le misure di sicurezza per lavori subacquei.

La Capitaneria di Porto ha disposto l’interdizione temporanea dello specchio acqueo davanti al molo di Tramontana, dove saranno effettuate ispezioni subacquee e rilievi batimetrici sui fondali. I lavori, affidati a una società specializzata, serviranno a verificare lo stato dei pontili e programmare interventi di manutenzione.

Durante le operazioni sarà vietata qualsiasi attività marittima nell’area interessata, mentre le unità in transito dovranno procedere con estrema cautela.

Un intervento tecnico che punta alla sicurezza del porto, ma che per due settimane cambierà la viabilità del mare.

A cura di Michele Solatia.

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