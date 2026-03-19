Sono parole cariche di memoria e significato quelle pronunciate da Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia, in occasione dell’accoglienza in città del 614° Squadrone della Royal Air Force, protagonista della liberazione dell’Italia dal nazifascismo durante la Seconda guerra mondiale.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come la visita rappresenti un momento di riconoscenza verso chi contribuì alla libertà del Paese, ricordando una fase storica segnata da enormi sacrifici. “Ripercorrere luoghi e strade della nostra città – ha dichiarato – significa far rivivere una memoria collettiva fatta di sofferenze, ma anche di speranza, che non deve più ripetersi”.

La Marca ha poi richiamato i momenti drammatici vissuti da Manfredonia durante l’occupazione tedesca, evidenziando episodi di violenza, requisizioni e privazioni che colpirono duramente la popolazione locale. Tra i simboli di quel periodo, il sindaco ha ricordato il campo di internamento allestito presso il macello comunale, ancora oggi al centro delle attività commemorative, in particolare durante la Giornata della Shoah, con il coinvolgimento delle scuole.

L’arrivo degli alleati, ha proseguito, segnò per la città la fine dell’oppressione e l’inizio della liberazione, trasformando Manfredonia in uno scenario direttamente coinvolto nelle operazioni militari. La presenza del 614° Squadrone RAF in Capitanata rese il territorio parte attiva di un conflitto che si combatteva anche nei cieli sopra le abitazioni dei cittadini.

Dalle testimonianze dell’epoca, ha aggiunto il sindaco, emerge come tra la popolazione e i militari alleati si sia instaurato un rapporto fatto di solidarietà, incontri e reciproco sostegno, un legame che “a distanza di decenni si conferma ancora vivo e si rinnova oggi nel segno dell’amicizia tra i popoli”.

Nel suo intervento, La Marca ha poi allargato lo sguardo all’attualità internazionale, definendo quello attuale “uno dei momenti più bui”, segnato da conflitti e vittime. “Mentre c’è chi continua a fare affari con la guerra – ha affermato – ci sono madri che contano i propri figli morti”.

Il sindaco ha infine richiamato le recenti parole del cardinale di Napoli Mimmo Battaglia, ribadendo il valore universale della pace: “Nessun uomo è nato per essere bersaglio, nessun bambino ha il destino della polvere”, ricordando che la pace rappresenta la forma più alta di forza, da costruire ogni giorno nelle comunità e nelle scelte politiche.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.