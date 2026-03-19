La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Tarik El Ghaddassi, 44 anni, ritenuto responsabile del femminicidio della moglie Ilaria Maiorano, uccisa a Osimo (Ancona) nell’ottobre del 2022. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa, rendendo definitiva la sentenza.

L’udienza si è svolta in forma scritta lo scorso 18 marzo 2026 a Roma, a quasi un anno dalla decisione della Corte d’Appello che aveva già confermato il verdetto di primo grado.

Il delitto si consumò nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2022, nell’abitazione della coppia a Padiglione di Osimo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna, 41 anni e madre di due bambine, fu brutalmente picchiata dal marito e lasciata agonizzante sul letto. La mattina seguente, l’uomo uscì di casa per recarsi al lavoro. Durante il processo ha sempre sostenuto di non voler uccidere la moglie.

El Ghaddassi, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario pluriaggravato. Le aggravanti contestate includono la crudeltà, i futili motivi, i maltrattamenti in famiglia, la presenza delle figlie minorenni e il fatto che il delitto sia stato commesso mentre l’imputato si trovava agli arresti domiciliari.

Parte civile nel processo i familiari della vittima e le figlie, assistiti dagli avvocati Enrico Ciafardini, Giulia Marinelli e Arianna Benni. La Cassazione ha confermato anche l’obbligo per l’imputato di risarcire le parti civili e di sostenere le spese legali.

Con questa decisione si chiude definitivamente il procedimento giudiziario per uno dei casi di femminicidio che ha profondamente colpito la comunità marchigiana. Lo riporta leggo.it